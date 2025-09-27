به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در بعد ازظهر روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ و همزمان با سومین روز از نمایشگاه الکامپ، در نشستی با حضور مهندس ابراهیم باباقادری مدیر ارشد سرمایه‌گذاری هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل، موضوع «تأثیر هوش مصنوعی در مدیریت و سرمایه‌گذاری مالی» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست باباقادری با شرح فعالیت ویستا در جایگاه هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل و با نگاهی به روندهای جهانی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی که تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند، به بررسی آینده این مسیر در ایران و جهان پرداخت.

در ابتدای این نشست مدیر ارشد سرمایه‌گذاری ویستا با ترسیم چشم‌اندازی از فعالیت این هلدینگ، گفت: ویستا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانسل و با مجموع شرکت‌های تحت مدیریتش، رسالت خود را نقش آفرینی در توانمند سازی اقتصاد دیجیتال کشور، همراستا با اهداف کلان ایرانسل و در مسیر حرکت ایرانسل از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، می‌داند. در همین راستا، ویستا توانسته در مدت زمان کوتاهی که از اخذ مجوز صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی‌اش می‌گذرد، در حدود ۱۰۰ تیم را که در مراحل مختلف، از مرحله پیش بذری تا مرحله بالغ قرار داشتند، با نگاه تسهیل‌گری و تزریق آورده‌های نقدی – پول هوشمند ایرانسل، مورد بررسی قرار دهد.

باباقادری در ادامه و با تشریح روندهای نوین هوش مصنوعی در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان، گفت: استفاده از این روندها در دنیا بالغ‌تر از ایران است و سرمایه‌گذاران دنیا به دلیل آموزش هوش مصنوعی با مواردی از جمله داده‌های حاصل از یادگیری عمیق در کسب‌وکارها و داده‌های کلان صنعت سرمایه‌گذاری، این ابزارها را در تعیین روابط مالی و حقوقی با استارتاپ‌ها، مورد استفاده قرار می‌دهند. در ایران اما از آن‌جایی که صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر با پیش‌بینی ناپذیری‌های اقتصادی همراه است، در حال حاضر شاید بتوان از ابزارهای هوش مصنوعی برای غربالگری طرح‌ها و ایده‌های استارتاپی یا تحلیل برنامه‌های درآمدی کسب‌وکارها، برای رسیدن به مدل بهینه نقدی و غیرنقدی سرمایه‌گذاری، استفاده کرد. با این حال هنوز در ایران ابزار هوش مصنوعی اختصاصی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی پیاده‌سازی و اجرا نشده است.

مدیر ارشد سرمایه‌گذاری ویستا همچنین به تأثیر به‌کارگیری ابزارهای فعلی هوش مصنوعی برای استارتاپ‌ها نیز اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های کسب و کار، بررسی رقبا، تحلیل بازار و پیش‌بینی درصد موفقیت یا شکست مدل‌های درآمدی، به شرکت‌های نوپا راهکارهایی ارائه دهد که بتوانند موفق‌تر عمل کنند و در جلسات مذاکره با سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ریسک‌های کمتری را از خود بروز دهند. بررسی و پیشنهاد بهترین روش‌های خروج سرمایه‌گذار از مسیر همکاری با استارتاپ‌ها هم می‌تواند از دیگر کاربردهای به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر باشد.

او در نهایت گفت: ما در ویستا آماده همکاری با شرکت‌ها و محصولاتی که به طور متمرکز بر راهکارهای هوشمند بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعالیت می‌کنند هستیم و از طریق کانال‌های ارتباطی از جمله وبسایت ویستا به آدرس www.vistacvc.com و لینکدین، این ارتباط را پیگیری می‌کنیم.

