بازدید وزیر اقتصاد از غرفه همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از سالن اختصاصی همراه اول بازدید کرد.

در این بازدید، بخش «مگاپروژه‌های کشاورزی» و «هوشمندسازی انرژی» معرفی شد که بخش‌های «هوشمندسازی گمرک» و موارد مرتبط با حوزه «مالیات» مورد توجه وزیر اقتصاد قرار گرفت. مدیران همراه اول این وعده را نیز دادند که بسیاری از پروژه‌ها می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری دولت به مرحله اجرایی برسند.

وزیر اقتصاد همچنین از دستگاه «قفل هوشمند» ویژه کامیون‌ها و وسایل حمل‌ونقل بازدید کرد که با بهره‌گیری از فناوری اینترنت اشیاء طراحی شده و امکان پایش و کنترل هوشمند بار در گمرک را فراهم می‌کند. وی همچنین بر توسعه «کیف پول‌های متصل به شبکه بانکی» تأکید کرد. در این زمینه پیشنهادهای همکاری در زمینه «فین‌تک» نیز توسط همراه اول به‌عنوان ارائه‌دهنده کیف پول‌های متصل به بانک مطرح شد.

در این بازدید، اقدامات مربوط به «توثیق سیم‌کارت‌ها» نیز مطرح شد که وزیر اقتصاد آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سال‌های گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

