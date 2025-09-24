خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با کمپین «۲ به ۲ برنده‌اید» ایران‌کیش، همه برنده‌اید

با کمپین «۲ به ۲ برنده‌اید» ایران‌کیش، همه برنده‌اید
کد خبر : 1691070
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ایران‌کیش با هدف ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش انگیزه و توسعه فضای رقابتی مثبت، کمپین ویژه «۲ به ۲ برنده‌اید» را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، در این کمپین، همه افراد می‌توانند با معرفی دوستان فعال خود به اپلیکیشن پات‌لایف، جوایز ویژه‌ای در کیف پول پات‌لایف دریافت کنند.

پذیرندگان محترم نیز علاوه بر این، در صورت افزایش فروش شارژ و پرداخت قبض از طریق کارتخوان‌های خود، امتیازهایی تحت عنوان کیشا کسب کرده و شانس برنده‌شدن در مجموعه‌ای از جوایز متنوع و ارزنده را به دست می‌آورند.

ویژگی‌ها و جوایز کمپین:

*امکان معرفی پات‌لایف توسط همه افراد و دریافت جایزه

*افزایش فروش شارژ یا قبض از طریق کارتخوان‌ها جهت کسب امتیاز کیشا

*استفاده از امتیازات در گردونه شانس یا قرعه‌کشی‌های فصلی

*مصرف اعتبارهای اهدایی برای استفاده از خدمات متنوع پات لایف

*شرکت در قرعه‌کشی نهایی یک دستگاه خودرو برای واجدین شرایط

این کمپین به‌مدت ۱۲ ماه ادامه دارد و فرصت‌های ارزشمندی را برای همه شرکت‌کنندگان فراهم کرده است.

برای اطلاع کامل از نحوه محاسبه امتیازات، همین حالا اپلیکیشن «پات‌لایف» را نصب کرده و وارد بخش «راهنمای کمپین» شوید.

برای دانلود پات لایف روی لینک های زیر کلیک کنید.

https://putlife.irankish.com/

https://apps.irankish.com/mobileapp/android/putlife/putlife.apk

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی