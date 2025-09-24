با کمپین «۲ به ۲ برندهاید» ایرانکیش، همه برندهاید
شرکت ایرانکیش با هدف ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش انگیزه و توسعه فضای رقابتی مثبت، کمپین ویژه «۲ به ۲ برندهاید» را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، در این کمپین، همه افراد میتوانند با معرفی دوستان فعال خود به اپلیکیشن پاتلایف، جوایز ویژهای در کیف پول پاتلایف دریافت کنند.
پذیرندگان محترم نیز علاوه بر این، در صورت افزایش فروش شارژ و پرداخت قبض از طریق کارتخوانهای خود، امتیازهایی تحت عنوان کیشا کسب کرده و شانس برندهشدن در مجموعهای از جوایز متنوع و ارزنده را به دست میآورند.
ویژگیها و جوایز کمپین:
*امکان معرفی پاتلایف توسط همه افراد و دریافت جایزه
*افزایش فروش شارژ یا قبض از طریق کارتخوانها جهت کسب امتیاز کیشا
*استفاده از امتیازات در گردونه شانس یا قرعهکشیهای فصلی
*مصرف اعتبارهای اهدایی برای استفاده از خدمات متنوع پات لایف
*شرکت در قرعهکشی نهایی یک دستگاه خودرو برای واجدین شرایط
این کمپین بهمدت ۱۲ ماه ادامه دارد و فرصتهای ارزشمندی را برای همه شرکتکنندگان فراهم کرده است.
برای اطلاع کامل از نحوه محاسبه امتیازات، همین حالا اپلیکیشن «پاتلایف» را نصب کرده و وارد بخش «راهنمای کمپین» شوید.
