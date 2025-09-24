آغاز جشنواره پاییزه «قلب ایرانسلمن»
دور پاییزه جشنواره «قلب ایرانسلمن» با جایزهای ویژه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ برگزار و در این دوره، یک نفر از شرکتکنندگان به قید قرعه، برنده جایزه نقدی دو میلیارد تومانی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، جشنواره «قلب ایرانسلمن» با هدف افزایش تعامل کاربران با سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، در دور جدید با جوایز ارزنده ادامه دارد. در این جشنواره، کاربران میتوانند با انجام مأموریتهای متنوع در سوپر اپلیکیشن «ایرانسلمن»، امتیاز کسب کنند و شانس خود را برای شرکت در قرعهکشی بزرگ این رویداد افزایش دهند. در پایان جشنواره، به یک نفر از شرکتکنندگان به قید قرعه دو میلیارد تومان جایزه نقدی تعلق میگیرد.
جشنواره «قلب ایرانسلمن»، در دور قبلی تا پایان تابستان ۱۴۰۴ برگزار شد که قرعهکشی آن بهزودی انجام و جایزه کمک هزینه دو میلیارد تومانی خرید خودرو، به برنده اهدا میشود.
برای شرکت در این جشنواره، کاربران باید نسخه جدید سوپر اپلیکیشن ایرانسلمن را روی گوشی خود نصب کرده باشند، زیرا از طریق نسخه جدید «ایرانسلمن» امکان ورود به بخش مأموریتها فراهم است. پس از ورود به اپلیکیشن، با ضربه زدن روی گزینه قلب در گوشه سمت چپ بالای صفحه اصلی، کاربران وارد صفحه ویژه مأموریتها میشوند و میتوانند اطلاعات مربوط به قرعهکشی، امتیازهای خود و فهرست مأموریتها را مشاهده کنند.
مأموریتهای جشنواره، شامل پرداخت قبض سیمکارت، خرید یا ارسال شارژ، خرید بسته اینترنت برای خود یا دیگران، استفاده از قابلیت «تکان شگفتانگیز ایرانسلمن» (بشکن و جایزه ببر!)، ثبت درخواست از اسنپ تاکسی، سفارش از اسنپ فود و اسنپ مارکت و همچنین نصب یا بهروزرسانی اپلیکیشن «ایرانسلمن» به نسخه ۹ و بالاتر از آن، است.
مأموریت نصب نسخه جدید «ایرانسلمن»، بیشترین امتیاز را در میان مأموریتها دارد، اما امتیاز آن تنها یک بار برای هر شماره محاسبه میشود و نصبهای تکراری امتیازی به همراه ندارد.
امتیاز این مأموریت، فقط به شمارهای تعلق میگیرد که در زمان بهروزرسانی اپلیکیشن، به عنوان شماره فعال در حال استفاده است. برای کسب امتیاز از سایر شمارههایی که در حساب «ایرانسلمن» ثبت شدهاند، کاربران باید پس از بهروزرسانی اپلیکیشن، آن شمارهها را به عنوان شماره فعال انتخاب کنند یا اپلیکیشن را با آن شمارهها روی یک گوشی دیگر نصب و اجرا کنند.
امتیازهای بهدستآمده در جشنواره، به صورت مجزا برای هر شماره نمایش داده میشود. به این ترتیب، کاربران میتوانند برای هر یک از شمارههای خود، امتیازهای مستقل کسب کرده و شانس خود را در قرعهکشی افزایش دهند. همچنین، کاربران غیرایرانسلی نیز میتوانند با انجام مأموریتها در «ایرانسلمن»، وارد قرعهکشی شوند. تأیید هویت برندگان غیرایرانسلی، بهصورت حضوری انجام خواهد شد.
تمامی امتیازها بر اساس شرایط تعریفشده برای هر مأموریت در صفحه قلب «ایرانسلمن» محاسبه میشوند و هیچگونه اولویت خاصی وجود ندارد. شانس کلی کاربران در قرعهکشی، به مجموع امتیازهای بهدستآمده از تمام مأموریتها بستگی دارد و جزئیات مربوط به هر مأموریت، در صفحه ویژه آن در «ایرانسلمن» قابل مشاهده است.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.