گوشی فوق باریک جدید موتورولا در راه است؛ رقیب آیفون ایر؟

به گزارش ایلنا: گوشی‌های فوق باریک به یکی از ترندهای جدید بازار موبایل تبدیل شده‌اند و حالا موتورولا با معرفی اج ۷۰ قصد دارد پاسخی به آیفون ایر اپل و گلکسی S25 اج سامسونگ بدهد. طبق شایعه‌ای جدید، این گوشی با بدنه‌ای بسیار نازک و طراحی پریمیوم معرفی خواهد شد.

تصاویر اولیه‌ی گوشی موتورولا مدل موتو اج ۷۰ را افشاگر شناخته‌شده ایوان بلس منتشر کرده است. در پوستر تبلیغاتی لو رفته، طراحی کامل نسل جدید سری اج را می‌بینیم که بدنه‌ی فوق باریک دستگاه را نشان می‌دهد. روی تصویر عبارت Impossibly Thin and Incredibly Tough دیده می‌شود، زیرا گوشی‌های باریک برای جلوگیری از خم شدن نیاز به استفاده از مواد مقاوم دارند. درحالی که آیفون ایر و گلکسی S25 اج از تیتانیوم بهره می‌برند، موتورولا احتمالاً از آلیاژ آلومینیوم سخت استفاده خواهد کرد.

انتظار می‌رود موتورولا مثل گذشته از متریال چرمی گیاهی برای قاب پشتی اج ۷۰ استفاده کند، اما نسخه‌ی سبز رنگی که در تصاویر دیده می‌شود، به‌جای چرم از شیشه بهره می‌برد. همچنین قاب دور گوشی هماهنگ با رنگ بدنه و با طیف سبز طراحی شده است. باید اشاره کنیم خانواده‌ی اج موتورولا در دسته‌ی میان‌رده‌ها قرار می‌گیرند و سری ریزر پرچم‌دار محسوب می‌شود.

در تصاویر فاش‌شده، موتو اج ۷۰ از ماژول دوربین سه‌گانه و کلید اختصاصی هوش مصنوعی بهره می‌برد.

