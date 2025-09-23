با شاتل موبایل در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ ملاقات کنید

به گزارش روابط عمومی شاتل‌‌ موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور، با ارائه محصول نوآورانه و انحصاری سیم کارت هوشمند به بازار ارتباطات کشور به عنوان بستری مطمئن برای نیازمندی‌های ارتباطی و همچنین با معرفی جدیدترین خدمات، فناوری‌ها و راهکارهای سازمانی خود از سوم تا ششم مهرماه، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران میزبان علاقه‌مندان این حوزه و بازدیدکنندگان خواهد بود.

شاتل‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور در حالی در این نمایشگاه حضور می‌یابد که علاوه بر ارائه خدمات ارتباطی شامل اینترنت همراه 5G با پوشش سراسری، مکالمه و پیامک، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‌‌های خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه‌‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌هایش، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به ‌‌صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

«مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* یا از طریق مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‌‌ موبایل من»، بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‌‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند.

بخش دیگری از معرفی‌های شاتل موبایل در این نمایشگاه به راهکارهای سازمانی اختصاص دارد که یکی از جدیدترین این خدمات، سرویس پیامک خدماتی شاتل موبایل است. سرویس پیامک سازمانی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای مخاطبین خود پیامک سازمانی خدماتی ارسال کنند. مشتریان این زیرساخت شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب سرویس و پنل از سرویس پیامک خدماتی سازمانی شاتل موبایل استفاده کنند.

راهکار APN-VPN به عنوان گسترده ترین راه کار سازمانی همگرای خدمات ثابت و سیار (FMC) برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‌کارت از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۶ با مراجعه به سالن ۳۸ و بازدید از غرفه شاتل موبایل از نزدیک با خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به آدرس shatelmobile.ir مراجعه کنند.

