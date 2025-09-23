تفاهمنامه همکاری مشترک میان رایتل و تدکو
تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت خدمات ارتباطی رایتل و هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو)، به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی رایتل، نشست مشترک این اپراتور تلفن همراه و هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) با حضور حسین ملازاده مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، محمدصادق کریمی مهرآبادی عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوریهای نوین رایتل، امیر عزیزالهی مدیرکل تجاریسازی محصولات و جمعی از مدیران این مجموعه و بهمن صالحی جاوید مدیرعامل، فرید انزلی رئیس هیئت مدیره، سید احمد علمایی معاون نوآوری و اقتصاد دانشبنیان، محمد خانجانی معاون مالی و سرمایه انسانی، سعید پورناصرانی مدیر حوزه مدیرعامل، سیده فرشته میرابزاده معاون برنامهریزی و توسعه و مدیران این هلدینگ، دوشنبه31 شهریورماه، برگزار شد.
از اهداف این تفاهمنامه، مشارکت طرفین در «توسعه سامانه مدیریت مصرف و خرید و فروش انرژی»، «توسعه راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء با هدف مدیریت انرژی»، «پیادهسازی، اجرا و پشتیبانی از پروژههای هوشمندسازی و تحول دیجیتال» با همکاری شرکت «تدکو» برای تمامی هلدینگهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و سایر شرکتهای صنعتی و خدماتی و ساختمانهای اداری و مسکونی خواهد بود.
مدیرعامل تنها هلدینگ ICT شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ضمن تاکید بر نگاه ویژه رایتل به هوشمندسازی صنایع اظهار داشت: توجه جدی به فناوریهای آینده و تحولآفرین در بخش تحول دیجیتال و هوشمندسازی و حمایت از صنایع جزو اولویتهای رایتل است و بر اساس این تفاهمنامه نیاز به همافزایی و تلاش در مسیر تولید و توسعه محصولات جدید، در دستور کار قرار میگیرد.
در این نشست، ملازاده مدیرعامل رایتل با اشاره به نقش این شرکت خدمات ارتباطی در توسعه خدمات هوشمند در زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه شستا، در بحث ناترازی انرژی بر ضرورت انجام پایشی در صنایع توسط رایتل و ملزم ساختن خود صنایع به تامین و صرفهجویی انرژی به منظور افزایش بهرهوری و همچنین گسترش همکاریهای مشترک بر پایه هوشمندسازی تاکید کرد.