در اجلاس طرح انتخاب ملی؛
نشان برترین برند ارائهدهنده خدمات پشتیبانی اینترنت به رایتل اهدا شد
شرکت خدمات ارتباطی رایتل در دهمین اجلاس استراتژیهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکتهای ایران با عنوان طرح انتخاب ملی، موفق به دریافت نشان ملی رتبه نخست در کسب رضایت و اعتماد مشتریان و برترین ارائهدهنده خدمات پشتیبانی اینترنت شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، این اپراتور تلفن همراه در مراسمی که روز یکشنبه 30 شهریورماه 1404 باعنوان دهمین اجلاس استراتژیهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکتهای ایران در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما همزمان با اجلاس بینالمللی توسعه صادرات ایران و تحت برنامه «انتخاب ملی» با حضور مدیرعاملان و نمایندگان شرکتهای برتر کشور برگزار شد، نشان ملی برترین برند ارائهدهنده خدمات اینترنت با کیفیت A پلاس و رتبه نخست در کسب رضایت و اعتماد مشتریان و برترین ارائهدهنده خدمات پشتیبانی اینترنت را کسب کرد.
اجلاس طرح انتخاب ملی با هدف حمایت از تولیدات و خدمات ملی، توسعه بازار و صادرات، بررسی راهکارهای عبور از تحریمها، جذب سرمایهگذاری و معرفی توانمندیهای نوین شرکتهای ایرانی برگزار شد. گفتنی است محمدصادق کریمی مهرآبادی عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوریهای نوین رایتل به نمایندگی از این شرکت، لوح تقدیر و تندیس اجلاس را دریافت کرد.
کریمی با اشاره به اینکه در تمام دنیا، اپراتورهای تلفن همراه نقش کلیدی در هوشمندسازی صنایع ایفا میکنند، از آمادگی این شرکت در هوشمندسازی و تحول دیجیتال صنایع با بهرهمندی از نسل پنجم ارتباطات (5G) به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی هوشمندسازی سخن گفت.