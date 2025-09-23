به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، این اپراتور تلفن همراه در مراسمی که روز یکشنبه 30 شهریورماه 1404 با‌عنوان دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکت‌های ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما هم‌زمان با اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات ایران و تحت برنامه «انتخاب ملی» با حضور مدیرعاملان و نمایندگان شرکت‌های برتر کشور برگزار شد، نشان ملی برترین برند ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با کیفیت A پلاس و رتبه نخست در کسب رضایت و اعتماد مشتریان و برترین ارائه‌دهنده خدمات پشتیبانی اینترنت را کسب کرد.

اجلاس طرح انتخاب ملی با هدف حمایت از تولیدات و خدمات ملی، توسعه بازار و صادرات، بررسی راهکارهای عبور از تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌های نوین شرکت‌های ایرانی برگزار شد. گفتنی است محمدصادق کریمی مهرآبادی عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوری‌های نوین رایتل به نمایندگی از این شرکت، لوح تقدیر و تندیس اجلاس را دریافت کرد.

کریمی با اشاره به اینکه در تمام دنیا، اپراتورهای تلفن همراه نقش کلیدی در هوشمندسازی صنایع ایفا می‌کنند، از آمادگی این شرکت در هوشمندسازی و تحول دیجیتال صنایع با بهره‌مندی از نسل پنجم ارتباطات (5G) به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی هوشمندسازی سخن گفت.

