«شرکت کیان ایرانیان» «نشان برتر کیفیت هشتمین همایش ملی کیفیت» را کسب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کیان ایرانیان، این همایش که طی هفت دوره گذشته بیش از ۶۰۰ سازمان تولیدی و خدماتی کشور را گرد هم آورده، بستری برای بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت در سازمان‌ها، بهبود مستمر فرآیندها، افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح رقابت‌پذیری فراهم کرده است. در هشتمین دوره این رویداد ملی نیز، بر اساس ارزیابی شاخص‌هایی همچون رهبری و مدیریت راهبردی، عملکرد کسب و کار، مشتری مداری و فرایندها، محصولات و خدمات، کیان ایرانیان در میان برترین‌ها جای گرفت.

کیومرث حاجی‌رحیمیان، مدیرعامل شرکت کیان ایرانیان، در این خصوص اظهار داشت: «این عنوان ملی نه تنها یک افتخار، بلکه مسئولیتی بزرگ‌تر در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. ما باور داریم که آینده رقابت در عرصه فناوری نه فقط بر پایه نوآوری، بلکه بر اساس کیفیت پایدار و اعتمادسازی با کاربران رقم خواهد خورد.»

او تأکید کرد: «برنامه ما این است که کیفیت را در همه لایه‌های شرکت، از زیرساخت‌های فنی تا تجربه کاربری، نهادینه کنیم. موفقیت امروز نتیجه نگاه بلندمدت به کیفیت بوده و تلاش می‌کنیم با همین رویکرد، جایگاه شرکت کیان ایرانیان را به‌عنوان یک برند ملی در سطح ملی و منطقه ای تثبیت کنیم.» به گفته حاجی رحیمیان کسب این دستاوردها حاصل تلاش تیم نخبه و پر تلاش کیان ایرانیان است و نشان می‌دهد یکی از سرمایه اصلی این شرکت، نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که با پشتکار و خلاقیت، مسیر توسعه و تعالی سازمان را هموار می‌سازند.

شرکت کیان ایرانیان با اتکا به این دستاورد، برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه سرویس‌های دیجیتال، ارتقاء امنیت سایبری و افزایش تنوع خدمات سازمانی و کاربری در دستور کار دارد تا با تکیه بر اصول مشتری‌مداری، نوآوری و بهبود مستمر، سهم بیشتری در تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند.

گفتنی است هشتمین همایش ملی کیفیت با محوریت توسعه مفهوم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و با حضور معاونین وزرای کار و صمت، نمایندگان مجلس، برخی مدیران و صاحب‌نظران حوزه کیفیت در سالن محک تهران برگزار گردید.

