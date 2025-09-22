سهام فناوری در اروپا پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رشد کرد

به گزارش ایلنا؛ بازار سهام اروپا امروز با پیروزی شاخص‌های فناوری همراه بوده است پس از اینکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ این اولین کاهش نرخ از دسامبر است.

شاخص کلی STOXX 600 اروپا افزایش ۰٫۶۷ درصد را ثبت کرد و شاخص سهام فناوری تقریباً ۲٫۱ درصد رشد یافت؛نشانه‌ای از بهبود عملکرد پس از افت‌های ماه‌های ژوئیه و اوت.

شرکت‌هایی که بیشتر با تأثیر این شرایط بهره‌مند شدند شامل شرکت‌های مرتبط با فناوری و نیمه‌هادی بوده‌اند. در مقابل، برخی شرکت‌ها مانند SIG در سوییس با کاهش شدید ارزش مواجه شدند و سوددهی خود را پایین‌تر پیش‌بینی کرده بودند.

بازارها همچنین به‌دقت به نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی آهسته و بدهی عمومی کشورهای اروپایی نگاه می‌کنند؛ اما تصمیم فدرال رزرو موجب ایجاد امیدهایی شده است که فضای مالی متلاطم ممکن است به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.

