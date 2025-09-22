انویدیا ۹۰۰ میلیون دلار برای بهکارگیری مدیرعامل Enfabrica و حق بهرهبرداری از فناوری آن پرداخت
انویدیا بیش از ۹۰۰ میلیون دلار برای بهکارگیری مدیرعامل Enfabrica و حق بهرهبرداری از فناوری آن پرداخت.
به گزارش ایلنا؛ انویدیا بیش از ۹۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی و سهام پرداخت کرده تا مدیرعامل شرکت استارتآپی سختافزار هوش مصنوعی Enfabrica به خدمت خود درآورد و فناوری این شرکت را تحت لیسانس بگیرد.
Enfabrica یک استارتآپ سیلیکونولی است که مشغول حل یکی از چالشهای فنی بزرگ در حوزه هوش مصنوعی است: نحوه اتصال مؤثر هزاران تراشه به شبکهای که بتواند به عنوان یک کامپیوتر واحد عمل کند.
سیستمهای شبکهای کُند موجب بیکار ماندن تراشههای گرانقیمت شرکتهایی مانند انویدیا میشوند تا زمانی که داده برسد.
فناوری Enfabrica توانایی آن را دارد که تا حدود ۱۰۰٬۰۰۰ تراشه هوش مصنوعی را پیش از آنکه شبکه مبتلا به کاهش کارایی شود متصل کند.
انویدیا هنوز به درخواستها برای اظهار نظر رسمی پاسخ نداده است. Enfabrica نیز بیانیهای فوری ارائه نکرده است. این شرکت پیشتر ۲۶۰ میلیون دلار سرمایه از سرمایهگذاران ریسکپذیر جذب کرده بوده است.