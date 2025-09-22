خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انویدیا ۹۰۰ میلیون دلار برای به‌کارگیری مدیرعامل Enfabrica و حق بهره‌برداری از فناوری آن پرداخت

انویدیا ۹۰۰ میلیون دلار برای به‌کارگیری مدیرعامل Enfabrica و حق بهره‌برداری از فناوری آن پرداخت
کد خبر : 1689763
لینک کوتاه کپی شد.

انویدیا بیش از ۹۰۰ میلیون دلار برای به‌کارگیری مدیرعامل Enfabrica و حق بهره‌برداری از فناوری آن پرداخت.

به گزارش ایلنا؛  انویدیا بیش از ۹۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی و سهام پرداخت کرده تا مدیرعامل شرکت استارت‌آپی سخت‌افزار هوش مصنوعی Enfabrica به خدمت خود درآورد و فناوری این شرکت را تحت لیسانس بگیرد.

Enfabrica یک استارت‌آپ سیلیکون‌ولی است که مشغول حل یکی از چالش‌های فنی بزرگ در حوزه هوش مصنوعی است: نحوه اتصال مؤثر هزاران تراشه به شبکه‌ای که بتواند به عنوان یک کامپیوتر واحد عمل کند.

سیستم‌های شبکه‌ای کُند موجب بیکار ماندن تراشه‌های گران‌قیمت شرکت‌هایی مانند انویدیا می‌شوند تا زمانی که داده برسد.

فناوری Enfabrica توانایی آن را دارد که تا حدود ۱۰۰٬۰۰۰ تراشه هوش مصنوعی را پیش از آنکه شبکه مبتلا به کاهش کارایی شود متصل کند.

انویدیا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر رسمی پاسخ نداده است. Enfabrica نیز بیانیه‌ای فوری ارائه نکرده است. این شرکت پیش‌تر ۲۶۰ میلیون دلار سرمایه از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر جذب کرده بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی