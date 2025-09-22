ایلنا: براساس اطلاعات فاش‌شده در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، مایکروسافت به‌زودی به‌کاربران ویندوز ۱۱ اجازه می‌دهد تا از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر دسکتاپ استفاده کنند.

کاربران می‌توانند فایل‌های ویدیویی با فرمت‌های MP4، MOV، AVI، WMV، M4V و MKV را به‌عنوان والپیپر خود تنظیم کنند. والپیپر‌های ویدیویی به‌طور مداوم پخش خواهند شد. این ویژگی محبوب در نسخه‌ی پیش‌نمایش ویندوز ۱۱ مشاهده شده است.

نسخه‌ی Ultimate ویندوز ویستا حدود ۲۰ سال پیش به‌کاربران اجازه می‌داد تا از طریق ویژگی DreamScene، از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر استفاده کنند. مایکروسافت حالا تصمیم گرفته است تا این قابلیت جذاب را با ساختاری جدید دوباره به ویندوز برگرداند.

مایکروسافت هیچ‌وقت قابلیت DreamScene یا ویژگی‌های مشابه آن را به‌صورت بومی در نسخه‌های بعدی ویندوز ارائه نکرد. اپلیکیشن‌های شخص ثالث مانند Lively Wallpaper و Wallpaper Engine این خلأ را برای کاربران ویندوز پر کرده‌اند.

با اقدام جدید مایکروسافت، کاربران ویندوز ۱۱ می‌توانند در آینده‌ای نزدیک خیلی سریع و بدون نیاز به هیچ برنامه‌ای از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر استفاده کنند.

بسیاری از سیستم‌عامل‌ها اجازه می‌دهند تا از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر استفاده کنید. macOS از مدت‌ها قبل به افراد امکان می‌دهد تا از والپیپر‌های متحرک برای صفحه‌ی قفل دستگاه خود استفاده کنند.

