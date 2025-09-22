خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویژگی محبوب پس از ۲۰ سال به ویندوز برمی‌گردد

ویژگی محبوب پس از ۲۰ سال به ویندوز برمی‌گردد
کد خبر : 1689505
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از محبوب‌ترین قابلیت‌های ویندوز ویستا پس از حدود ۲۰ سال دوباره به ویندوز ۱۱ راه پیدا می‌کند.

ایلنا:  براساس اطلاعات فاش‌شده در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، مایکروسافت به‌زودی به‌کاربران ویندوز ۱۱ اجازه می‌دهد تا از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر دسکتاپ استفاده کنند.

کاربران می‌توانند فایل‌های ویدیویی با فرمت‌های MP4، MOV، AVI، WMV، M4V و MKV را به‌عنوان والپیپر خود تنظیم کنند. والپیپر‌های ویدیویی به‌طور مداوم پخش خواهند شد. این ویژگی محبوب در نسخه‌ی پیش‌نمایش ویندوز ۱۱ مشاهده شده است.

نسخه‌ی Ultimate ویندوز ویستا حدود ۲۰ سال پیش به‌کاربران اجازه می‌داد تا از طریق ویژگی DreamScene، از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر استفاده کنند. مایکروسافت حالا تصمیم گرفته است تا این قابلیت جذاب را با ساختاری جدید دوباره به ویندوز برگرداند.

مایکروسافت هیچ‌وقت قابلیت DreamScene یا ویژگی‌های مشابه آن را به‌صورت بومی در نسخه‌های بعدی ویندوز ارائه نکرد. اپلیکیشن‌های شخص ثالث مانند Lively Wallpaper و Wallpaper Engine این خلأ را برای کاربران ویندوز پر کرده‌اند.

با اقدام جدید مایکروسافت، کاربران ویندوز ۱۱ می‌توانند در آینده‌ای نزدیک خیلی سریع و بدون نیاز به هیچ برنامه‌ای از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر استفاده کنند.

بسیاری از سیستم‌عامل‌ها اجازه می‌دهند تا از ویدیو‌ها به‌عنوان والپیپر استفاده کنید. macOS از مدت‌ها قبل به افراد امکان می‌دهد تا از والپیپر‌های متحرک برای صفحه‌ی قفل دستگاه خود استفاده کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی