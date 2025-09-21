ایلنا: سامسونگ از مدتی قبل روی پروژه‌ی جاه‌طلبانه‌اش کار می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد برنامه‌های این شرکت برای معرفی نسل بعدی دستگاه‌های آینده‌نگرانه تغییر کرده است. قرار بود گوشی تاشودنی سه‌تکه‌ی این برند همراه با هدست واقعیت ترکیبی جدیدش معرفی شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این اتفاق فعلاً رخ نخواهد داد. بنابراین علاقه‌مندان گوشی‌های تاشدنی باید کمی بیشتر صبر کنند.

بر اساس گزارش ETNews، سامسونگ در تاریخ ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر ۱۴۰۴) از هدست واقعیت ترکیبی موسوم به Project Moohan رونمایی می‌کند. این دستگاه اولین گام رسمی سامسونگ در حوزه‌ی واقعیت ترکیبی خواهد بود و قابلیت‌هایی مثل کنترل‌های مبتنی‌بر هوش مصنوعی، رهگیری پیشرفته‌ی حرکات چشم و دست، و پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از اپلیکیشن‌های اندروید را ارائه می‌دهد. هدست جدید با تراشه‌ی اسنپدراگون XR2+ نسل ۲ و نمایشگر با وضوح بالا عرضه خواهد شد تا رقیبی جدی برای متا کوئست و ویژن پرو باشد.

در سوی دیگر، معرفی گوشی تاشدنی سه‌تکه‌ی سامسونگ به تعویق افتاده است. ابتدا قرار بود این محصول همزمان با هدست معرفی شود، اما شرکت کره‌ای رونمایی از دستگاه مذکور را به اواخر نوامبر (اوایل آذر ۱۴۰۴) موکول کرده است تا فرصت بیشتری برای بررسی کیفیت نهایی داشته باشد و همچنین رویدادهای بزرگ خود را به‌صورت جداگانه برگزار کند.

سامسونگ تاکنون با سری گلکسی زد فولد توانسته است جایگاه پیشروی خود را در دنیای گوشی‌های تاشدنی تثبیت کند؛ با‌این حال، معرفی گوشی تاشدنی سه‌تکه جهش بزرگ‌تری محسوب می‌شود که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد

انتهای پیام/