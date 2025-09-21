به گزارش ایلنا؛ شرکت نورالینک تحت مدیریت ایلان ماسک اعلام کرده است که از ماه اکتبر ۲۰۲۵ آزمایشی بالینی را در ایالات متحده آغاز خواهد کرد که هدف آن تبدیل مستقیم افکار افراد دارای اختلال گفتاری به متن است. این ایده با تأیید FDA تحت عنوان «Breakthrough Device» همراه شده است تا روند توسعه و ارزیابی تسریع شود.

آزمایش مخصوص کسانی است که توانایی صحبت کردن را از دست داده‌اند. نورالینک می‌خواهد سیگنال‌های مغزی آنها را مستقیماً به نوشتار تبدیل کند.

درخواست استفاده از این دستگاه به روش «Investigational Device Exemption» توسط FDA پذیرفته شده است، که اجازه آزمایش دستگاه‌های هنوز تأیید نشده را در شرایط خاص می‌دهد.

طبق گفته رئیس شرکت نورالینک، Dongjin “D.J.” Seo، این فناوری ممکن است در آینده برای افراد سالم نیز کاربرد داشته باشد، به طوری که بتوانند تنها با فکر کردن با محیط دیجیتال یا هوش مصنوعی تعامل داشته باشند.

این آزمایش جدید بخشی از برنامه بزرگ‌تری است که نورالینک برای توسعه رابط‌های مغز-کامپیوتر (BCI) پیشرفته دارد ، تا سرعت بیشتر در برقراری ارتباط و امکان بهره‌برداری در مواردی چون اختلالات گفتاری فراهم شود.

