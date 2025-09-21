به گزارش ایلنا؛ هواوی برای نخستین بار پس از سال‌ها سکوت درباره برنامه‌های تراشه‌سازی خود، نقشه راه بلندمدت‌اش را اعلام کرد.

اریک شو، معاون رئیس هیئت‌مدیره هواوی، در کنفرانس سالانه Huawei Connect گفت که این شرکت در سال‌های آینده چهار نسل جدید تراشه سری Ascend برای هوش مصنوعی خواهد داشت: Ascend 950 در سال ۲۰۲۶ (در دو شاخه)، Ascend 960 در سال ۲۰۲۷، و Ascend 970 در سال ۲۰۲۸.

هواوی همچنین از حافظه با پهنای باند بالا (high-bandwidth memory) خود پرده برداشت؛ فناوری‌ای که پیش‌تر توسط شرکت‌هایی مانند SK Hynix و سامسونگ کنترل می‌شد.

در کنار این، هواوی قصد دارد سیستم‌های محاسباتی قدرتمندی به نام «سوپرنود» (supernode) راه‌اندازی کند. اولین مدل‌ها به نام Atlas 950 و Atlas 960 طراحی شده‌اند که به ترتیب از ۸٬۱۹۲ و ۱۵٬۴۸۸ تراشه Ascend استفاده می‌کنند و دارای معماری اتصال سریع بین تراشه‌ها هستند. این سیستم‌ها جانشین Atlas 900 خواهند بود.

به گفته هواوی، این تحرکات در چارچوب برنامه خودکفایی فناورانه چین و کاهش اتکای شدید به تأمین‌کنندگان خارجی تراشه به‌ویژه با تشدید تنش‌های تجاری بین چین و آمریکااتفاق می‌افتد.

