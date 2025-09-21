به گزارش ایلنا؛ شرکت SiTime تراشه جدیدی معرفی کرده است که به‌صورت ویژه برای دستگاه‌های پوشیدنی (wearable gadgets) طراحی شده است. این شرکت که در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون دلار فروش داشته و با این محصول قصد دارد وارد بازار ۴ میلیارد دلاری دستگاه‌های پوشیدنی شود.

تراشه جدید که «Titan» نامیده شده است، بخشی از تلاش SiTime برای کوچک‌تر کردن قطعات زمانبندی (timing chips) در دستگاه‌ها است؛ قطعاتی که معمولاً از کریستال کوارتز ساخته شده و به دلیل عمق فیزیکی و شکنندگی، محدودیت‌هایی دارند. Titan به گفته شرکت، بسیار مقاوم‌تر است، مصرف انرژی پایین‌تری دارد و اندازه آن به اندازه یک سر پین کوچک است؛ به مراتب کوچکتر و مقاوم‌تر از مدل‌های قبلی.

SiTime اعلام نکرده است مشتریان دقیق تراشه جدید چه کسانی خواهند بود، اما تحلیلگران دریافته‌اند تراشه‌های زمانبندی SiTime در بازشکافت قطعات آیفون‌ها و سوئیچ‌های شبکه شرکت‌هایی مثل Nvidia دیده شده‌اند.

