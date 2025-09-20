از تخفیف ۷۰درصدی تا خرید اقساطی

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1688739
لینک کوتاه کپی شد.

آسیاتک هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید از بسته‌های تخفیفی کمپین « هرجا باشی، مدرسه اونجاست» رونمایی کرد؛ امکان خرید بسته‌هایی با تخفیف ۷۰ درصدی و همچنین خرید قسطی از شرایط جشنواره جدید آسیاتک است.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این شرکت به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، برای توسعه دسترسی دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقه‌مندان به یادگیری و توسعه دانش به منابع اصلی و جانبی آموزشی و همچنین تحقق عدالت آموزشی برای  تمامی خدمات خانگی، ازجمله ADSL2+، LTE، FTTH و OWA و بسته‌های حجمی آنها تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته است.

۷۰درصد تخفیف برای مشترکان ADSL2+

در این جشنواره،‌ بسته‌های خدمات ADSL2+ که یک سرویس به‌صرفه و مناسب دانش‌آموزان است، تا ۷۰ درصد تخفیف می‌شود. به این ترتیب، بسته شش ‌ماهه با حجم ۱۲۰۰ گیگ بین‌المللی، همراه با مودم فقط با پرداخت ماهانه ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود. بسته یک‌ساله با حجم ۲۴۰۰ گیگابایت، همراه با مودم هم تنها با پرداخت ماهی ۱۰۰ هزار تومان به ثبت نام کنندگان ارائه می‌شود. سرویس‌های سه ماهه نیز با قیمت‌های استثنایی عرضه می‌شود.

آسیاتک همچنین برای مشترکان ADSL2+ پیشنهادات ویژه‌ای در نظر گرفته است:

  • بسته یک‌ساله ۳۰۰۰ گیگابایتی هم تنها با پرداخت ماهانه ۲۶۷ هزار تومان قابل تمدید است.
  • بسته ۶ ماهه با ۲۰۰۰ گیگابایت اینترنت بین‌المللی نیز با ۵۸۰ هزار تومان تخفیف ارائه می‌شود.

LTE‌ آسیاتک را فقط اقساطی بخر!

سرویس LTE آسیاتک به دلیل داشتن قابلیت جابه‌جایی و سرعت بالا و پایدار، مناسب دانشجوها و دانش‌آموزانی است که در روزهای تعطیل قصد درس‌خواندن در سفر، کافه، کتابخانه و یا مراکز اشتراکی و ... را دارند.

مشترکان خدمات TD-LTE و 4G آسیاتک می‌توانند تنها با پرداخت ماهانه ۳۳۰ هزار تومان پنل کابری خود را شارژ کنند. به‎‌علاوه؛ خانواده‌هایی که دانشجو یا دانش‌آموز در خانه دارند نیز همین الان با مراجعه به سایت آسیاتک می‌توانند برای خرید و ثبت نام خدما LTE اقدام و از طریق درگاه پرداخت دیجی‌پی، هزینه آن را در چهار قسط پرداخت کنند.

اگر دانشجو و دانش‌آموز هستید و نگران از دست دادن نکات آموزشی معلم و استاد حین آموزش غیر حضوری یا فرستادن به‌موقع تکالیف و پروژه‌ها  به‌خاطر اینترنت بی‌کیفیت و کم سرعت هستید، همین الان به سایت آسیاتک سر بزنید یا با شماره 90000000 تماس بگیرید تا هر جا هستید، اونجا رو کلاس درس کنید.

 

 

