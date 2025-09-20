هوش مصنوعی میتواند تجارت جهانی را ۴۰ درصد افزایش دهد
به گزارش ایلنا؛ سازمان تجارت جهانی (WTO) در گزارش جدیدی اعلام کرد فناوریهای هوش مصنوعی میتوانند تا سال ۲۰۴۰ ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات را تقریباً ۴۰ درصد افزایش دهند.
طبق این گزارش، استفاده گسترده از ابزارهای هوش مصنوعی میتواند هزینههای تجاری را کاهش داده و بهرهوری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در سناریوهای مختلف، تجارت جهانی میتواند بین ۳۴ تا ۳۷ درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی جهانی نیز بین ۱۲ تا ۱۳ درصد بیشتر شود.
سازمان تجارت جهانی تأکید کرده است که این تحول فرصتهای بزرگی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد، اما اگر سیاستهای مناسبی برای مدیریت تقسیم منافع اتخاذ نشود، خطر افزایش نابرابری و تمرکز مزایا در تعداد محدودی از کشورها وجود دارد.
دبیرکل WTO افزود که کشورها باید از هماکنون برای ایجاد چارچوبهای تنظیمگری و آموزشی اقدام کنند تا اطمینان حاصل شود تمامی اقتصادها از مزایای هوش مصنوعی بهرهمند میشوند.