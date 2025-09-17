خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان رایتل و گروه ماشین‌سازی تبریز

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان رایتل و گروه ماشین‌سازی تبریز
کد خبر : 1687554
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت خدمات ارتباطی رایتل و گروه ماشین‌سازی تبریز در روز ۲۵ شهریورماه، به امضا رسید.

 به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت خدمات ارتباطی رایتل و گروه ماشین‌سازی تبریز در روز ۲۵ شهریورماه، به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با حضور محمد صادق کریمی مهرآبادی عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوری‌های نوین، محسن بنار مدیرکل پژوهش و نوآوری، کمیل شاه‌حسینی مدیرکل توسعه فنی و نمایندگان دفتر تبریز از رایتل و همچنین حسین قربانی سرپرست گروه ماشین‌سازی تبریز و حامد پاشازاده عضو هیئت مدیره این مجموعه، نهایی شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، محورهایی همچون پیاده‌سازی بستر نسل پنجم ارتباطی (5G)، تدوین نقشه راه جامع تحول دیجیتال و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی دنبال خواهد شد. مدیران دو مجموعه ضمن تأکید بر اهمیت همکاری‌های متقابل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی را راهکاری مؤثر برای ارتقای زیرساخت‌های صنعتی و حرکت به سمت صنعت نسل چهارم (Industry 4.0) عنوان کردند.

گفتنی است گروه ماشین‌سازی تبریز با بیش از نیم‌قرن سابقه، یکی از صنایع مادر و کلیدی کشور در حوزه تولید انواع ماشین‌های ابزار به شمار می‌رود. این مجموعه با برخورداری از دانش فنی و نیروی انسانی متخصص، نقشی مهم در تأمین نیازهای صنعتی و توسعه‌بخش تولید کشور ایفا کرده است.

انتهای پیام/
