هک گوشیهای سامسونگ تأیید شد؛ اما خطر حالا برطرف شده است
سامسونگ رسماً آسیبپذیری امنیتی روز صفر را برای گوشیهای خود تأیید کرد و گفت این مشکل را برطرف کرده است.
ایلنا: سامسونگ آسیبپذیری امنیتی روز صفر را برای گوشیهای خود تأیید کرد و گفت خیلی سریع این مشکل را حل کرده است.
بهگفتهی سامسونگ، آسیبپذیری امنیتی اخیر به هکرها اجازه میداد تا از راه دور کدهای مخرب را روی گوشیهای مجهز به اندروید ۱۳ و جدیدتر اجرا کنند.
مقامات سامسونگ میگویند شرکت متا و واتساپ در تاریخ ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد) بهصورت خصوصی آنها را از نقص امنیتی گوشیهایشان مطلع کردهاند.
فهرست گوشیهای سامسونگ که تحتتاثیر آسیبپذیری امنیتی روز صفر قرار گرفته بودند منتشر نشده است. در آسیبپذیریهای روز صفر، توسعهدهندگان از قبل هیچ زمانی برای رفع مشکلات امنیتی ندارند و طبیعتاً گوشیها تا زمان انتشار وصلهی اصلاحی در معرض خطر خواهند بود.
اگر گوشی سامسونگ دارید، توصیه میشود همین الان آخرین بهروزرسانی نرمافزاری را دانلود و نصب کنید. رفع آسیبپذیری امنیتی با وصلهی امنیتی سپتامبر (شهریور و مهر) صورت میگیرد و این آپدیت بهمرور برای همهی گوشیها منتشر خواهد شد.