اعطای سه جایزه برتر مسئولیت اجتماعی برای پنجمین سال متوالی به ایرانسل
ایرانسل، برای پنجمین سال متوالی، در پنجمین دوره «جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی»، موفق به دریافت «نشان عالی مسئولیت اجتماعی پیشرفته» و «تقدیرنامه انجمن بینالمللی روابط عمومی (IPRA)» شد. در این جشنواره، نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» به مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم پایانی پنجمین دوره «جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی»، صبح روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور دکتر علی دارابی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، استادان پیشکسوت و فعالان عرصه مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی در سالن همایش کتابخانه ملی، برگزار و از برگزیدگان این جشنواره، تقدیر شد.
در بخشی از این مراسم، پیام «ناتاشا پاولوویچ» رئیس انجمن بینالمللی روابط عمومی قرائت شد. وی در این پیام، ضمن تبریک به برگزارکنندگان، بر اهمیت رویکرد ارتباطمحور به مسئولیت اجتماعی و پیوند آن با اخلاق حرفهای تأکید کرد.
پاولوویچ با اشاره به هفتادسالگی انجمن بینالمللی روابط عمومی (IPRA) و انتشار مقاله درباره «استانداردها و دستورالعملهای اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در روابط عمومی»، هوش مصنوعی را عامل تحول بزرگ در ارتباطات دانست که فرصتها و چالشهای اخلاقی جدی به همراه دارد.
رئیس IPRA، از سازمانهایی که به کدهای اخلاقی و دستورالعملهای ارتباطات در زمینه تغییرات آبوهوایی پایبندند، تقدیر کرد و همکاری با جامعه روابط عمومی ایران را مایه افتخار دانست.
همچنین بیانیه پنجمین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، با قدردانی از مشارکتکنندگان قرائت شد. هیئت داوران با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی دیگر یک شعار نیست، بلکه راهبردی اساسی برای اعتبار و بقای سازمانهاست؛ هدف اصلی جشنواره را ترویج این گفتمان، شناسایی پیشگامان و تشویق به گزارشگری شفاف و استاندارد عنوان کردند.
بر اساس این بیانیه، در این دوره، ۴۶ اثر واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفته و علاقهمندی سازمانها به شفافیت، نهادینهسازی مسئولیت اجتماعی در سطح مدیریتی و مشارکت در گفتمانسازی، از نقاط قوت گزارشها برشمرده شد.
داوران تأکید کردند که ارزیابی جشنواره بر پایه عملکرد علمی، استراتژیک و ارتباطمحور است و شاخصهایی چون شفافیت، پاسخگویی، حسابرسی اجتماعی و ارتباط کرامتمحور باید جایگزین نگاه صرفاً خیریهای شود.
در این مراسم، نشان عالی مسئولیت اجتماعی، نشان سفیر مسئولیت اجتماعی و لوح سپاس عالی مسئولیت اجتماعی از طرف انجمن بینالمللی روابط عمومی(IPRA)، براساس ارزیابیهای بینالمللی به ایرانسل تعلق گرفت.
در این جشنواره نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی»، به دلیل اهتمام بر ترویج مسئولیت اجتماعی و زمینهسازی برای اجرای آن، به مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.
در بخشی از پیام لوح این نشان آمده است: دبیرخانه جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با توجه به بررسیهای میدانی و ارزیابی و داوری کارگروه داوری، اهتمام جناب عالی را در ترویج این امر مهم، ارج مینهد و به پاس قدردانی، نشان «مروج مسئولیت اجتماعی» را به آن مدیر ارزشمدار و ارزش آفرین تقویم میکند.
همچنین «نشان عالی مسئولیت اجتماعی» به پاس توجه، تأکید، برنامهریزی، استقرار و اقدام در زمینه مسئولیت اجتماعی، از سوی این جشنواره به ایرانسل اعطا شد.
در بخشی از پیام لوح این نشان آمده است: هیئت داوران پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با درک بایسته از اهمیت مسئولیت اجتماعی و لزوم تقویت این رویکرد در بین سازمانها، به این ضرورت توجه دارد و بر این اساس، به پاس توجه، تأکید، برنامهریزی، استقرار و اقدام در زمینه مسئولیت اجتماعی توسط آن مدیریت محترم، نشان عالی «مسئولیت اجتماعی پیشرفته» را به آن شرکت تقدیم میکند.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این دو نشان و تقدیرنامه، موفق شد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و بالاترین نشانهای این جشنواره در زمینه مسئولیت اجتماعی را به دست آورد.
هدف از برگزاری پنجمین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، گفتمانسازی و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی به عنوان یک راهبرد اساسی در سازمانها بوده است. این جشنواره با شناسایی و تقدیر از پیشگامان، تشویق به گزارشگری شفاف و استاندارد، ارزیابی علمی و ساختارمند عملکرد سازمانها و تأکید بر رویکرد ارتباطمحور، تلاش دارد تا شرکتها را به سمت پاسخگویی اجتماعی، شفافیت، تعامل سازنده با ذینفعان و ایفای نقش مؤثرتر در توسعه و آبادانی کشور هدایت کند.
در این جشنواره، به ارتباط بین روابطعمومی و حوزه CSR توجه شده و در ارزیابیها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیادهسازی الگوهای بینالمللی در فضای کسبوکار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده 5G و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، با اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده است که مسئولیت اجتماعی را در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال میکند.
ایرانسل با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتی، اقدامات گستردهای را در حوزههای آموزشی، اجتماعی و زیستمحیطی اجرا کرده است. توسعه، تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار، ترویج آموزش دیجیتال برای ارتقای کیفیت آموزشی کودکان، مهارتآموزی به جوانان و ایجاد فرصت آموزشی برای افراد دارای معلولیت، احداث و بازسازی مدارس، مشارکت در پروژه «دانستان»، مدیریت انتشار کربن و پروژههای جبران و کاهش کربن مانند درختکاری و نصب نیروگاههای خورشیدی در مدارس، از جمله این اقدامات است.
همچنین، در دوران شیوع بیماری کرونا، ایرانسل با اهدای بستههای اینترنت رایگان به اقشار مختلف، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال را فراهم کرد. راهاندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان، اعطای بورسیههای تحصیلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا از دیگر برنامههایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و در راستای بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.
ایرانسل همچنین در چهار سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسبوکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار ایرانسل بر جامعه ایران و مروری کوتاه بر تلاشها، دستاوردها و چالشهای ایرانسل در پایش و مدیریت شاخصهای پایداری کسبوکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخصها در موضوع «کسبوکار مسئولانه» به شمار میرود.