حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران و در بیست و سوین اجلاس سالانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس با تأکید بر نقش اکوسیستم‌های نوآوری در تبدیل دانش به ثروت، اعلام کرد: دولت با بازتعریف نقش خود به‌عنوان «تسهیلگر» به دنبال رفع موانع و ایجاد زیرساخت‌های ملی و منطقه‌ای است تا ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا بدل شود.

پردیس؛ از پارک فناوری تا منطقه بین‌المللی نوآوری

حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، در سخنرانی خود گفت: ما امروز در منطقه‌ای ایستاده‌ایم که زمانی تنها یک پارک فناوری بود، اما اکنون به منطقه بین‌المللی نوآوری ایران تبدیل شده است؛ تحولی که صرفاً تغییر تابلو نیست، بلکه ناشی از تلاش شبانه‌روزی نخبگان، مهندسان و کارآفرینانی است که از دل شکست‌ها برخاسته و اقلیمی نوآورانه ساخته‌اند.

وی افزود: این منطقه به جایی تبدیل شده است که در آن دانش به کالا، ایده به صنعت و انگیزه به ثروت و سرمایه بدل می‌شود. شرکت‌های فعال در این اکوسیستم، نماد خودباوری در سطح ملی و بین‌المللی هستند و نشان می‌دهند که وقتی زنجیره ارزش کامل شود، زیست‌بوم نوآوری زنده خواهد بود.

از عدالت فناورانه تا دیپلماسی نوآوری

افشین با اشاره به تغییر رویکرد دولت گفت: نقش ما نه به‌عنوان متولی، بلکه به‌عنوان تسهیلگر تعریف شده است؛ از اصلاح مقررات و حمایت‌های مالیاتی گرفته تا تضمین خرید محصولات دانش‌بنیان و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری. هدف آن است که استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا به مقیاس‌های بزرگ‌تر برسند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر عدالت فناورانه اضافه کرد: هرجا استعداد و نیروی انسانی وجود دارد، باید زیرساخت نیز فراهم باشد تا نخبگان در استان‌ها بمانند و اثرگذار شوند. در همین راستا، بنیادهای استانی فعال شده و باشگاه نخبگان ایران راه‌اندازی شده است.

افشین افزود: دیپلماسی فناورانه هوشمند از دیگر برنامه‌های دولت است؛ از ساخت پل‌های نوآوری با کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا صدور محصولات دانش‌بنیان.

به گفته او، هدف نهایی تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا با تمرکز بر حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست‌فناوری، انرژی‌های پاک و فناوری‌های مالی نوین است.

