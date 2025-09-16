به گزارش خبرنگار ایلنا؛ پنج محصول دانش‌بنیان در صنایع معدنی، شیمیایی، ابزار دقیق و حمل‌ونقل ریلی معرفی شدند که می‌توانند علاوه بر جلوگیری از واردات، صرفه‌جویی ارزی و افزایش بهره‌وری، به ارتقای فناوری و ایمنی در بخش‌های مختلف کشور کمک کنند.

از جایگزینی مواد معدنی تا تولید چسبنده لاستیکی

یکی از محصولات ارائه‌شده، استفاده از منابع غنی دولومیت به‌جای منابع محدود منیزیت است. این جایگزینی می‌تواند به صنعت آجرهای نسوز کمک کرده و علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند.

محصول دوم، فنولیک آلکیل فنل نووالک جامد است که توسط شرکت «رزیتان» تولید می‌شود. این محصول به‌عنوان عامل چسبنده (tackifier) در تایرها و قطعات لاستیکی کاربرد دارد و موجب افزایش چسبندگی بین لایه‌های مختلف می‌شود. مشتریان اصلی این محصول، شرکت‌های لاستیک‌سازی هستند.

فناوری بومی در صنایع و حمل‌ونقل ریلی

محصول سوم، پوزیشنر الکتروپنوماتیک هوشمند است که توسط شرکت «توسعه ابزاردقیق ویرا کنترل» طراحی و ساخته شده است. این ابزار در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاه‌ها، معادن، سیمان، صنایع غذایی و کشاورزی کاربرد گسترده دارد. این محصول بر اساس فناوری‌های روز دنیا بومی‌سازی شده و ضمن برخورداری از قابلیت اطمینان بالا، نسبت به نمونه‌های خارجی قیمت پایین‌تری دارد.

چهارمین محصول، سامانه هدایت مرکزی قطار است که توسط شرکت «فناوران طرح و توسعه سپنا» تولید شده است. این سامانه با بهره‌گیری از پردازش تصویر، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، مسیر سیر قطار را پایش کرده، رفتار راهبر و مسافران را تحلیل می‌کند و با ارسال هشدار به راهبر و مرکز کنترل، ایمنی حمل‌ونقل ریلی را افزایش می‌دهد. کاهش احتمال سوانح، ثبت وقایع، تولید گزارش‌های تحلیلی و کاهش خسارت‌های مالی از قابلیت‌های کلیدی این سامانه است.

پنجمین محصول نیز در همین راستا معرفی شده که با تکیه بر فناوری‌های نوین، تکمیل‌کننده تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش واردات و ارتقای توانمندی‌های داخلی است.

