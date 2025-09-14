به گزارش ایلنا؛ شرکت Arm Holdings اعلام کرده است که مجموعه طراحی جدیدی به نام Lumex عرضه می‌کند که برای دستگاه‌های موبایلی مانند تلفن‌های هوشمند و ساعت‌ها بهینه شده است تا بتوانند هوش مصنوعی را بدون دسترسی به اینترنت اجرا کنند.

طراحی‌های Lumex شامل چهار نوع طراحی مختلف از نسخه‌هایی کم‌قدرت‌تر و کم‌مصرف برای ساعت‌ها و دستگاه‌های پوشیدنی گرفته تا طراحی‌هایی برای گوشی‌های هوشمند با قدرت محاسباتی بالا است.

یکی از این طراحی‌ها برای عملکرد اوج‌گیری شده است تا نرم‌افزارهایی را اجرا کند که از مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی، بدون نیاز به رایانش ابری استفاده می‌کنند.

این طراحی‌ها متعلق به شاخه Compute Subsystems شرکت Arm است که هدف آن ارائه قطعات آماده‌ای است که تولیدکنندگان گوشی و طراحان تراشه بتوانند سریع‌تر از آنها در محصولات جدید استفاده کنند.

طراحی‌های Lumex برای فناوری فرایند ساخت ۳ نانومتری، مانند فرایندی که توسط TSMC ارائه می‌شود، بهینه شده‌اند.

