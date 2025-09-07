شیائومی ۱۶ باتری غولپیکری خواهد داشت
شیائومی در نسل بعدی پرچمدارانش تمرکز ویژهای روی ماندگاری شارژ دارد و خبرها از جهش بیسابقه در ظرفیت باتری این خانواده حکایت میکنند.
ایلنا: ظاهراً شیائومی قصد دارد با نسل جدید پرچمدارانش بار دیگر معادلات بازار را تغییر دهد. طبق گزارشی جدید، سری شیائومی ۱۶ با جهشی چشمگیر در ظرفیت باتری معرفی خواهد شد و فناوری سیلیکون-کربن در قلب این تحول قرار دارد.
طبق ادعای افشاگر نامآشنا یوگش برار، مدل استاندارد شیائومی ۱۶ به باتری ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی مجهز خواهد شد که نسبت به باتری ۵۲۴۰ میلیآمپرساعتی نسخهی جهانی شیائومی ۱۵ ارتقاء جذابی محسوب میشود. مدل ۱۶ پرو نیز به باتری ۶۳۰۰ میلیآمپرساعتی مجهز میشود که کمی بیشتر از ظرفیت ۶۱۰۰ میلیآمپرساعتی در شیائومی ۱۵ پرو است؛ آن هم در حالیکه گفته میشود ابعاد دستگاه تقریبا مشابه نسخه استاندارد خواهد بود. در رأس این خانواده، مدل ۱۶ پرو مکس با باتری عظیم ۷۵۰۰ میلیآمپرساعتی قرار دارد؛ ظرفیتی که آن را میان بزرگترین پرچمداران تاریخ موبایل قرار میدهد.
پیشتر نیز گزارشهای مشابهی منتشر شده بود و نشان میداد برندهای چینی قصد دارند پیش از اپل، سامسونگ یا گوگل بهطور گسترده سراغ باتریهای سیلیکون-کربن بروند. علاوهبر این، انتظار میرود سری شیائومی ۱۶ به تراشهی اسنپدراگون ۸ الیت ۵ کوالکام مجهز شود و احتمال معرفی آن در ۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۴) وجود دارد. از نظر دوربین هم شایعاتی دربارهی شیائومی ۱۶ اولترا با دوربین اصلی مجهز به سنسور یک اینچی و دوربین تلهفوتو ۲۰۰ مگاپیکسلی شنیده میشود.
البته شیائومی تنها بازیگر این میدان نخواهد بود. گزارشها نشان میدهد وانپلاس و اوپو نیز روی گوشیهایی با باتریهای بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ میلیآمپرساعتی کار میکنند؛ موضوعی که مسیر آیندهی صنعت موبایل را روشنتر میکند.