ایرانسل حامی رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و علم داده

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین دوره رویداد علمی–آموزشی «هوش مصنوعی و علم داده»، با هدف ارتقای دانش تخصصی، مهارت‌افزایی و ایجاد فرصت‌های نوین اشتغال در حوزه فناوری‌های نوین و شعار «داده و هوش مصنوعی؛ راهی برای خلق ارزش»در دانشگاه رازی کرمانشاه، از ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا هجدهم این ماه ادامه دارد.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که به‌عنوان حامی این رویداد در کنار دانشگاه رازی و آکادمی فناوران بیرکار حضور دارد، با تمرکز بر توسعه علوم روز و حمایت از اکوسیستم نوآوری و فناوری‌های نوین، نقش‌آفرینی مؤثری در پیشبرد این حوزه‌ها ایفا کرده است.

این همایش با حمایت ایرانسل، علاوه بر آنکه یک گردهمایی علمی–آموزشی است، بستری مطمئن برای پیوند میان دانش و صنعت فراهم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های تازه برای اشتغال، کارآفرینی و شکوفایی استعدادها در کشور شود.

در این رویداد، استادان برجسته و چهره‌های علمی از دانشگاه‌های مطرح کشور به همراه نخبگان صنعتی داخلی و بین‌المللی حضور دارند و شرکت‌کنندگان را در قالب کارگاه‌های تخصصی، پنل‌های علمی و نشست‌های تعاملی، همراهی می‌کنند.

سرفصل‌های آموزشی این دوره، گستره‌ای متنوع از مباحث روز دنیای فناوری را شامل می‌شود؛ از مبانی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی در عصر هوش مصنوعی تا یادگیری ماشین، مرور مدل‌های پیشرفته طبقه‌بندی و رگرسیون، کار با داده‌های بزرگ (Big Data) و آموزش شبکه‌های عصبی پایه و پیشرفته. همچنین کارگاه‌های جانبی نظیر «برنامه‌نویسی هوش مصنوعی عامل‌گرا» از دیگر بخش‌های شاخص این رویداد است.

در پایان، به تمامی شرکت‌کنندگان، گواهی معتبر مشترک از سوی دانشگاه رازی و آکادمی فناوران بیرکار اعطا می‌شود.

انتهای پیام/