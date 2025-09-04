بستههای ویژه همراه اول بهمناسبت آغاز هفته وحدت
همراه اول بهمناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم(ص)، بستههای ترکیبی ویژهای را برای تمامی مشترکان خود ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، این اپراتور در ایام هفته وحدت که از ۱۴ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ادامه دارد، بستههای ترکیبی مکالمه و اینترنت را در اختیار مشترکان دائمی، اعتباری و انارستانی قرار داده است.
مشترکان میتوانند این بستهها را از طریق شمارهگیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷۲ مربع» خریداری و فعال کنند.
بسته ترکیبی ویژه مشترکان دائمی و اعتباری شامل «۷ گیگابایت اینترنت و ۷ ساعت مکالمه درون شبکه و با تلفن ثابت» است که با اعتبار ۷ روزه و قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه میشود.
بسته ویژه مشترکان انارستان نیز با مشخصات یکسان و قیمت ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان در دسترس قرار میگیرد.
همراه اول این بستهها را به مناسبت هفته وحدت (حدفاصل ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول) عرضه کرده تا ضمن تبریک این ایام فرخنده، سهمی در بزرگداشت این رویداد دینی و فرهنگی داشته باشد.