گوگل، کروم را نگه میدارد، اما باید دادهها را به رقبا بسپارد؛
رشد سهام آلفابت و اپل پس از تصمیم قضایی منع انحصار در موتورهای جستجو
قاضی فدرال ایالات متحده در پرونده ضدانحصاری علیه گوگل، بخشی از درخواستهای وزارت دادگستری برای اعمال سختگیرانه را رد کرده، اما همچنان دسترسی رقبای جستجو را به برخی دادههای گوگل باز نگه داشته است. نتیجه این تصمیم، ادامه یک قرارداد پرسود ۲۰ میلیارد دلاری با اپل و حفظ سیستمهای بزرگ توزیع این شرکت است.
به گزارش ایلنا؛ قاضی فدرال ایالات متحده در پرونده ضدانحصاری علیه گوگل، بخشی از درخواستهای وزارت دادگستری برای اعمال سختگیرانه را رد کرده، اما همچنان دسترسی رقبای جستجو را به برخی دادههای گوگل باز نگه داشته است. نتیجه این تصمیم، ادامه یک قرارداد پرسود ۲۰ میلیارد دلاری با اپل و حفظ سیستمهای بزرگ توزیع این شرکت است، همراه با وعدهای مبهم از سوی رقبا برای جبران عقبماندگی.
در یک تصمیم چشمگیر در پرونده ضدانحصار ایالات متحده، قاضی آمیت مهتا اعلام کرد که گوگل نیازی به کنار گذاشتن مرورگر محبوب خود، کروم، ندارد و همچنین اجباری برای فروش یا تفکیک سیستمعامل اندروید وجود نخواهد داشت. این موضوع یک پیروزی نادر برای بزرگترین بازیگران حوزه فناوری محسوب میشود و بهویژه برای اپل که سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار از این توافقات بهره میبرد، مایه تمجید سهامداران شد.
بااینحال، قاضی مهتا شرکت گوگل را ملزم به اشتراکگذاری بخشی از دادههای جستجوی خود با رقبا کرده است؛ اقدامی که میتواند گامی مهم در باز کردن فضای رقابتی در بازار جستجو باشد. این دادهها شامل شاخصهای جستجو و تعاملات کاربران است؛ هرچند دادههای تبلیغاتی خارج از این الزامات باقی میماند و هدف از آن تقویت توان رقبا برای رشد و نوآوری اعلام شده است.
منع قراردادهای انحصاری برای تعیین موتور جستجوی پیشفرض نیز در دستور قاضی قرار گرفت، اما پرداختهای گوگل به شرکتهایی مانند اپل یا موزیلا برای حفظ جایگاه برتر خود در محصولات آنها مجاز باقی ماند. این تصمیم از نظر قانونی پیچیده است؛ چرا که از یکسو شرایط را برای رقبا سختتر میکند و از سوی دیگر مدل درآمدی اصلی گوگل را دستنخورده باقی میگذارد.
کارشناسان بازار واکنشی فوری نسبت به این خبر نشان دادند. ارزش سهام شرکت مادر گوگل، آلفابت، در معاملات پس از انتشار حکم تا بیش از ۷ درصد رشد کرد و سهام اپل نیز شاهد افزایش حدود ۳ درصدی بود. ناظران مالی این تحول را با توجه به حفظ جریان درآمدی عظیم و کاهش احتمال وزش تحریمهای شدید، مثبت ارزیابی کردند.
در نهایت، این حکم نشان میدهد که قاضی مهتا در تعیین مجازاتها رویکردی محافظهکارانه در پیش گرفته و تحولات سریع بازار، بهویژه رشد ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، را مد نظر قرار داده است. این تصمیم البته رضایت انجمنهای مدافع رقابت را جلب نکرد و بسیاری آن را غیرکافی خواندند. وزارت دادگستری اکنون در حال بررسی درخواست تجدیدنظر است.