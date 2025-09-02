خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس رقم می‌خورد؛

معرفی ۷ شرکت فناور برتر و ۲۲ شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی​

معرفی ۷ شرکت فناور برتر و ۲۲ شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی​
کد خبر : 1681251
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ارزیابی و نظارت واحدهای فناور پارک فناوری پردیس از معرفی هفت شرکت برتر در اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: پنج شرکت از میان واحدهای فناور پارک، یک شرکت از مرکز رشد و یک شرکت از کارخانه‌های نوآوری انتخاب خواهند شد. همچنین ۲۲ شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی معرفی و تقدیر می‌شوند.

به گزارش ایلنا؛ محسن علی‌اکبریان، مدیرکل ارزیابی و نظارت واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با اشاره به فرایند ارزیابی سالانه شرکت‌های عضو منطقه گفت: فرایند ارزیابی سالانه واحدهای فناور پارک، از ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ آغاز و با توجه‌ به تمدید موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان مرداد ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: امسال، ۳۳۵ شرکت اعم از شرکت‌های اراضی، استیجاری، عضو مرکز رشد، عضو شعب و عضو کریدور خدمات تخصصی، مخاطب ارزیابی ما بودند که مشارکت ۸۰ درصدی شرکت‌ها در این ارزیابی صورت گرفت. در این بازه، مرکز تماس پارک پاسخگوی شرکت‌ها بود و بیش از ۹۰۰ تماس دریافت و راهنمایی شد و در نهایت بیش از ۲۲۰۰ رکورد اطلاعاتی در سامانه ارزیابی و اعتبارسنجی شد.

اهداف ارزیابی سالانه

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس هدف از این فرایند را جمع‌آوری داده‌های دقیق برای ارائه گزارش در اجلاس سالیانه خانواده پارک و انتخاب شرکت‌های برتر در شاخص‌های مختلف دانست.

وی گفت: علاوه بر اشراف اطلاعاتی بر محصولات جدید، نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه، یکی از اهداف این ارزیابی، معرفی و تقدیر از برترین شرکت‌ها در حوزه‌های گوناگون است.

شاخص‌های ارزیابی شرکت‌ها

به گفته علی‌اکبریان، ارزیابی در سرفصل‌های توسعه فناوری و نوآوری، توسعه اقتصادی، توسعه‌سازمانی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مسئولیت اجتماعی انجام شده است. در هر یک از این حوزه‌ها شرکت‌های برتر شناسایی و در اجلاس سالیانه پارک مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس سطح فناوری، عمق دانش فنی و انجام نوآوری در محصول و بازار را معیارهای ارزیابی در سرفصل توسعه فناوری و نوآوری برشمرد.

وی ادامه داد: رشد فروش، سودآوری، حجم صادرات و مقاصد صادراتی معیارهای ارزیابی در سرفصل توسعه اقتصادی و وجود ساختار جذب و نگهداشت منابع انسانی، وجود بخش بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان نیز از جمله مؤلفه‌های ارزیابی در سرفصل توسعه‌سازمانی شرکت‌های عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران است.

علی‌اکبریان حجم و سطح قراردادهای پژوهشی را معیاری برای ارزیابی همکاری شرکت‌ها با دانشگاه و مراکز پژوهشی برشمرد و گفت: میزان مشارکت شرکت‌ها در حوزه‌های اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معرفی برترین‌ها در اجلاس سالانه

علی‌اکبریان از معرفی هفت شرکت به‌عنوان برترین‌های سال خبر داد و گفت: پنج شرکت از میان واحدهای فناور پارک، یک شرکت از مرکز رشد و یک شرکت از کارخانه‌های نوآوری انتخاب خواهند شد. همچنین ۲۲ شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی معرفی و تقدیر می‌شوند.

آمار محصولات و همکاری‌های فناورانه

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک پردیس افزود: در سال جاری، بیش از ۲۶۵۰ محصول فناورانه در پارک شناسایی شد که شامل ۱۲۰ محصول جدید است. از این تعداد، ۷۳ محصول جدید تولید شده در شرکت‌های عضو پارک است و مابقی محصولات شرکت‌هایی است که به‌تازگی به عضویت پارک درآمده‌اند. همچنین ۷۶ عنوان نوآوری در محصولات و ۲۵ عنوان قرارداد همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ثبت شده است.

بهبود فرایند ارزیابی و هم‌افزایی با معافیت مالیاتی

وی با اشاره به تغییرات نسبت به سال‌های گذشته گفت: از دو سال قبل فرایند ارزیابی سالانه و درخواست معافیت مالیاتی به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شود. همچنین با راه‌اندازی سامانه myco.techpark.ir بخش زیادی از فرایندها تسهیل و زمان صرف‌شده توسط شرکت‌ها کاهش‌یافته است.

سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه سلامت

علی‌اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تجهیزات و خطوط تولید در پارک نزدیک به ۱۴ همت برآورد شده است که ۱۰ همت آن مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت و ۴ همت متعلق به سایر حوزه‌هاست. این آمار نشان می‌دهد پارک فناوری پردیس در حال تبدیل شدن به قطب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی