مطالعه استنفورد؛
هوش مصنوعی مشاغل کدنویسی را برای جوانان کاهش داد، اما فرصتهای بهداشتی را تقویت کرد
تحقیق تازهای از دانشگاه استنفورد نشان میدهد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، مشاغل کدنویسی و خدمات مشتری که در معرض هوش مصنوعی قرار دارند، اشتغال جوانان را کاهش دادهاند، ولی مشاغل مرتبط با مراقبتهای بهداشتی (کمکهای خانگی) برای این گروه افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا؛ مطالعهای جدید از Stanford Digital Economy Lab بر اساس دادههای میلیونها کارمند در آمریکا از طریق شرکت ADP، نشان میدهد جوانان ۲۲ تا ۲۵ ساله در مشاغل در معرض هوش مصنوعی مانند توسعه نرمافزار و خدمات مشتری، از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۶ تا ۱۳ درصد کاهش اشتغال را تجربه کردهاند، در حالی که افراد باتجربهتر در همین حوزه با افزایش اشتغال (۶ تا ۹ درصد) مواجه بودهاند .
در مقابل، مشاغلی مانند مددکاری یا کمکهای بهداشتی خانگی که کمتر در معرض اتوماسیون قرار دارند، رشد اشتغال جوانان را نشان میدهند، بهویژه در حوزههایی که هوش مصنوعی به شکل کمکی حضور دارد و کار افراد را تقویت میکند و جایگزین آنها نیست.
محققان این روند را بهعنوان «پرندگان زغالی در معدن زغال» تعبیر کردهاند به این معنی که جوانان در مشاغل ابتدایی در معرض نخستین تاثیرات منفی AI قرار دارند. تاکید تحقیقات بر تمایز میان نقش AI در «اتوماسیون» (جایگزینی انسان) در برابر «تقویت توانایی» یا augmentation یعنی جایی که افزایش اشتغال مشاهده شده است.
این مطالعه علاوه بر رد تأثیراتی مانند همهگیری کرونا، کار از راه دور یا تغییرات اقتصادی، هوش مصنوعی را عامل اصلی تغییرات شغلی معرفی کرده و هشدار داده است که بدون برنامهریزی نیروی انسانی و آموزش مجدد (reskilling)، جوانان در مقام ورودی بازار کار آسیبپذیر باقی خواهند ماند.