به گزارش ایلنا ؛ همزمان با هفته دولت، شرکت دانش‌بنیان فرآوردانه فردوسی مشهد خط تولید فناوری «میکرونایزر فلیکر» را راه‌اندازی کرد.

این پروژه با حمایت تسهیلاتی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعت خوراک دام و طیور به شمار می‌رود و امکان کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی را فراهم می‌آورد.

میکرونایزر فلیکر؛ افزایش بهره‌وری و خودکفایی در صنعت خوراک کشور

فناوری «میکرونایزر فلیکر» با بهره‌گیری از فرآوری حرارتی دانه‌های خوراکی از طریق پرتوی مادون قرمز، موجب بهبود هضم و جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش دام و طیور می‌شود. استفاده از این فناوری نه تنها راندمان خوراک را افزایش می‌دهد، بلکه عملکرد دام و طیور را نیز بهبود می‌بخشد و ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌کند.

رئیس هیأت‌ مدیره شرکت فرآوردانه فردوسی مشهد با اشاره به نقش تسهیلات حمایتی ستاد در تسریع ساخت خطوط تولید، گفت: در سال گذشته، تنها با حمایت ستاد، سه قرارداد جدید به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال با بخش خصوصی منعقد شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تجاری‌سازی این فناوری است.

ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، نیز تصریح کرد: میکرونایزر فلیکر با ایجاد تغییرات ساختاری در خوراک دام و طیور، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها دارد. حمایت از چنین طرح‌هایی تنها تأمین منابع مالی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای تقویت امنیت غذایی، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و اعتماد به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

