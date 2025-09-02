گامی تازه در رقابت زیرساختی هوش مصنوعی

به گزارش ایلنا؛ شرکت اوپن‌ای‌آی، توسعه‌دهنده چت‌جی‌پی‌تی، در حال مذاکره با شرکای محلی برای ساخت یک مرکز داده بزرگ در هند است. این پروژه که بخشی از برنامه زیرساختی «استارگیت» محسوب می‌شود، به گفته منابع آگاه می‌تواند در سفر ماه سپتامبر سم آلتمن، مدیرعامل این شرکت، به دهلی‌نو رسماً اعلام شود. بلومبرگ این مرکز داده را یکی از بزرگ‌ترین تاسیسات از این نوع در هند توصیف کرده است.

استارگیت و سرمایه‌گذاری جهانی اوپن‌ای‌آی

اوپن‌ای‌آی در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های کلان، زیرساخت‌های هوش مصنوعی خود را در نقاط مختلف جهان توسعه داده است. این شرکت در پروژه استارگیت آمریکا با همکاری سافت‌بانک و اوراکل به‌دنبال ایجاد ۴.۵ گیگاوات ظرفیت است و همزمان مشارکت در طرحی ۵۲۰ مگاواتی در نروژ و پروژه پنج گیگاواتی در ابوظبی را نیز اعلام کرده است. قرار است یک گیگاوات از ظرفیت مرکز داده ابوظبی به اوپن‌ای‌آی اختصاص یابد.

گسترش فعالیت اوپن‌ای‌آی در هند، علاوه بر اهمیت اقتصادی، ابعاد ژئوپلیتیک نیز دارد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که روابط تجاری واشنگتن و دهلی‌نو در هفته‌های اخیر به‌دلیل تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای هندی و خرید نفت روسیه توسط هند پرتنش بوده است. با این حال، احداث یک مرکز داده عظیم در خاک هند می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره انتقال داده‌ها به خارج و تقویت بومی‌سازی خدمات هوش مصنوعی منجر شود.

همزمان، اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که در چارچوب برنامه ۱.۲ میلیارد دلاری «مأموریت هوش مصنوعی هند» با دولت فدرال همکاری خواهد کرد. این شرکت قصد دارد با ارائه اشتراک ماهانه پنج دلاری، کاربران بیشتری را در دومین بازار بزرگ خود جذب کند و جایگاهش را در یکی از مهم‌ترین بازارهای فناوری جهان تثبیت کند.

انتهای پیام/