خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احداث مرکز داده یک گیگاواتی اوپن‌ای‌آی در هند؛

گامی تازه در رقابت زیرساختی هوش مصنوعی

گامی تازه در رقابت زیرساختی هوش مصنوعی
کد خبر : 1681029
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت اوپن‌ای‌آی، توسعه‌دهنده چت‌جی‌پی‌تی، در حال مذاکره با شرکای محلی برای ساخت یک مرکز داده بزرگ در هند است.

به گزارش ایلنا؛ شرکت اوپن‌ای‌آی، توسعه‌دهنده چت‌جی‌پی‌تی، در حال مذاکره با شرکای محلی برای ساخت یک مرکز داده بزرگ در هند است. این پروژه که بخشی از برنامه زیرساختی «استارگیت» محسوب می‌شود، به گفته منابع آگاه می‌تواند در سفر ماه سپتامبر سم آلتمن، مدیرعامل این شرکت، به دهلی‌نو رسماً اعلام شود. بلومبرگ این مرکز داده را یکی از بزرگ‌ترین تاسیسات از این نوع در هند توصیف کرده است.

استارگیت و سرمایه‌گذاری جهانی اوپن‌ای‌آی

اوپن‌ای‌آی در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های کلان، زیرساخت‌های هوش مصنوعی خود را در نقاط مختلف جهان توسعه داده است. این شرکت در پروژه استارگیت آمریکا با همکاری سافت‌بانک و اوراکل به‌دنبال ایجاد ۴.۵ گیگاوات ظرفیت است و همزمان مشارکت در طرحی ۵۲۰ مگاواتی در نروژ و پروژه پنج گیگاواتی در ابوظبی را نیز اعلام کرده است. قرار است یک گیگاوات از ظرفیت مرکز داده ابوظبی به اوپن‌ای‌آی اختصاص یابد.

گسترش فعالیت اوپن‌ای‌آی در هند، علاوه بر اهمیت اقتصادی، ابعاد ژئوپلیتیک نیز دارد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که روابط تجاری واشنگتن و دهلی‌نو در هفته‌های اخیر به‌دلیل تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای هندی و خرید نفت روسیه توسط هند پرتنش بوده است. با این حال، احداث یک مرکز داده عظیم در خاک هند می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره انتقال داده‌ها به خارج و تقویت بومی‌سازی خدمات هوش مصنوعی منجر شود.

همزمان، اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که در چارچوب برنامه ۱.۲ میلیارد دلاری «مأموریت هوش مصنوعی هند» با دولت فدرال همکاری خواهد کرد. این شرکت قصد دارد با ارائه اشتراک ماهانه پنج دلاری، کاربران بیشتری را در دومین بازار بزرگ خود جذب کند و جایگاهش را در یکی از مهم‌ترین بازارهای فناوری جهان تثبیت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی