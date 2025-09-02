قدرت تبلت جدید سامسونگ را پردازندهای قدیمی تأمین میکند!
سامسونگ میخواهد در آیندهای نزدیک چند تبلت در ردههای مختلف معرفی کند. یکی از این تبلتها گلکسی تب A11 4G است.
ایلنا: براساس اطلاعات فاششده در شبکهی اجتماعی ایکس، گلکسی تب A11 با شمارهمدل SM-X135F، پردازندهی قدیمی Helio G99، سیستمعامل اندروید ۱۵ و ۴ گیگابایت رم در بنچمارک گیکبنچ مشاهده شده است.
جدیدترین تبلت سامسونگ در تستهای تکهستهای و چندهستهای بهترتیب موفق به کسب امتیازهای ۷۲۹ و ۱۹۶۲ شده است. درحال حاضر حدود ۳ سال از معرفی تراشهی Helio G99 میگذرد و این تراشه همچنان بهصورت گسترده برای تبلتهای اقتصادی و پایینرده استفاده میشود.
شرکتهایی مانند وانپلاس و لنوو هم در تعدادی از تبلتهای پایینردهی خود از پردازندهی Helio G99 استفاده کردهاند. حتی تراشهی Helio G100 هم بهنوعی همان مدل تغییرنامیافتهی هلیو G99 محسوب میشود.
پردازندهی Helio G99 دو هستهی قدرتمند با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتزی و شش هستهی کممصرف با فرکانس ۲ گیگاهرتزی دارد. در واحد گرافیک شاهد Mali-G57 MC2 هستیم. این تراشه برای کارهای روزمره و بازیهای سبک مناسب است.
گلکسی تب A11 جانشین گلکسی تب A9 بهشمار میرود. گلکسی تب A9 هم با پردازندهی هلیو G99 روانهی بازار شده بود. زمان معرفی و قیمت تبلت جدید سامسونگ هنوز بهصورت دقیق اعلام نشده است.