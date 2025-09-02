بازار جهانی بیوتکنولوژی از ۱.۷۴ تا فراسوی ۵ تریلیون دلار

به گزارش ایلنا؛ تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازار جهانی بیوتکنولوژی با شتابی چشمگیر، از حدود ۱.۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۴ برسد؛ جهشی که ناشی از فناوری‌هایی مانند CRISPR، هوش مصنوعی در کشف دارو و پزشکی دقیق است.

بازار جهانی بیوتکنولوژی در حال ورود به یک چرخه رشد بی‌سابقه است که برخی گزارش‌ها ارزش آن را در سال ۲۰۲۵ در حدود ۱.۷۴ تریلیون دلار اعلام کرده‌اند؛ رقمی که تا سال ۲۰۳۴ ممکن است به بیش از ۵ تریلیون دلار برسد.

داده‌های تحقیقاتی این پیش‌بینی را تأیید می‌کند؛ به‌طور مثال، طبق گزارش Precedence Research، رشد بازار از ۱.۷۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۵.۷۱ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۴ خواهد رسید، با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) برابر با ۱۳.۹ درصد.

این رشد نجومی تا حد زیادی مرهون نوآوری در حوزه‌هایی مانند ویرایش ژن با CRISPR، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تسریع کشف دارو و گسترش پزشکی دقیق است.

علاوه بر مباحث سلامت، بیوتکنولوژی کاربردهای چشم‌گیری در حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست؛ از توسعه محصولات کشاورزی مقاوم تا راه‌حل‌های پایدار زیست‌محیطی داشته است.

از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز سخاوتمندانه است. فقط در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های دارویی آمریکایی بیش از ۹۶ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کردند .

با این وجود، تحلیلگران نسبت به مخاطراتی مانند تغییرات سخت‌گیرانه مقررات، عدم قطعیت در نتایج کارآزمایی‌های بالینی و رقابت فشرده هشدار می‌دهند. سرمایه‌گذاران هوشمند در این حوزه، تمایل به تنوع‌بخشی و بررسی ریسک‌های بازار دارند.

