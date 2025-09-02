خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رشد سهم بازار همراه اول در فصل نخست ۱۴۰۴

طبق آخرین گزارش رگولاتوری، همراه اول باز هم سهم بازارش را افزایش داد.

طبق آخرین گزارش رگولاتوری، همراه اول باز هم سهم بازارش را افزایش داد.
کد خبر : 1680918
به گزارش ایلنا، طبق آخرین آمار منتشرشده از وضعیت اپراتورهای تلفن همراه کشور توسط رگولاتوری، همراه اول تنها اپراتوری است که در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش سهم بازار مواجه شده است.

سهم بازار همراه اول از ۵۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۴.۰۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۴ رسیده و رشد ۰.۰۵ درصدی را ثبت کرده است.

در همین بازه زمانی، سهم بازار ایرانسل با افت ۰.۰۴ درصدی به ۴۲.۴۳ درصد کاهش یافته و رایتل نیز با کاهش ۰.۰۱ درصدی سهم ۳.۵۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.

این آمار نشان می‌دهد همراه اول همچنان به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران جایگاه خود را تقویت کرده و روندی صعودی را در سهم بازار دنبال می‌کند.

گفتنی است طبق گزارش فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این سومین دوره پیاپی است که همراه اول با افزایش سهم بازار مواجه می‌شود.

 

