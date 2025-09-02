رشد سهم بازار همراه اول در فصل نخست ۱۴۰۴
طبق آخرین گزارش رگولاتوری، همراه اول باز هم سهم بازارش را افزایش داد.
به گزارش ایلنا، طبق آخرین آمار منتشرشده از وضعیت اپراتورهای تلفن همراه کشور توسط رگولاتوری، همراه اول تنها اپراتوری است که در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش سهم بازار مواجه شده است.
سهم بازار همراه اول از ۵۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۴.۰۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۴ رسیده و رشد ۰.۰۵ درصدی را ثبت کرده است.
در همین بازه زمانی، سهم بازار ایرانسل با افت ۰.۰۴ درصدی به ۴۲.۴۳ درصد کاهش یافته و رایتل نیز با کاهش ۰.۰۱ درصدی سهم ۳.۵۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.
این آمار نشان میدهد همراه اول همچنان به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران جایگاه خود را تقویت کرده و روندی صعودی را در سهم بازار دنبال میکند.
گفتنی است طبق گزارش فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این سومین دوره پیاپی است که همراه اول با افزایش سهم بازار مواجه میشود.