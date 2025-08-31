خبرگزاری کار ایران
درآمد ۳۱۶ میلیارد تومانی آسیاتک در مرداد

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در ماه گذشته درآمدی بالغ بر ۳۱۶ میلیارد تومان را به ثبت رساند و در بخش فروش کالا نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این شرکت در مرداد ۱۴۰۴، درآمدی بالغ بر ۳۱۵ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان کسب کرد.

خدمات اینترنتی، صاحب بیشترین سهم درآمدی

از مجموع درآمد مرداد آسیاتک، حدود ۱۸۰ میلیارد تومان حاصل فروش خدمات اینترنت است که نسبت به ماه گذشته، کاهش ۴ میلیارد تومانی همراه است.

درآمد حاصل از فروش خدمات فناوری اطلاعات نیز ۱۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

رشد درآمد حاصل از فروش کالا

از کل درآمد  ماه دوم تابستان آسیاتک، ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان حاصل فروش کالاست که این عدد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

درآمد کل آسیاتک از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است و درآمد کل سال ۱۴۰۳ آسیاتک، حدود سه هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

 

