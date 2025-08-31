به گزارش ایلنا؛ شرکت دانمارکی Moxso که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کند، موفق شده در دور سرمایه‌گذاری اولیه مبلغ ۴.۷ میلیون یورو جذب کند. فناوری این شرکت با تحلیل رفتار انسانی و تبدیل آن به هوش خطر در زمان واقعی، به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تهدیدات را پیش از وقوع شناسایی و مدیریت کنند.

این دستاورد نشان‌دهنده ضرورت رو به رشد ادغام هوش مصنوعی و رفتارشناسی انسانی در مقابله با تهدیدات سایبری است. اکنون Moxso قصد دارد با استفاده از این سرمایه، فعالیت جهانی خود را تقویت کند، بازارهای جدیدی را هدف بگیرد و فناوری هوشمند خود را گسترش دهد.

این خبر اهمیت جهانی دارد؛ چراکه با افزایش سطح حملات سایبری سازمانی، راهکارهای پیش‌بینانه و هوشمند، جایگزین شیوه‌های سنتی حفاظتی می‌شوند. Moxso با رویکرد انسانی‌محور، مدلی مشابه برخی زیرساخت‌های حیاتی در صنایع مالی و انرژی را ارائه می‌دهد.

