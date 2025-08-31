خبرگزاری کار ایران
استارت‌آپ‌های جهانی حوزه غذا و زیست‌فناوری برای جایزه ۳ میلیون دلاری رقابت می‌کنند

استارت‌آپ‌های جهانی حوزه غذا و زیست‌فناوری برای جایزه ۳ میلیون دلاری رقابت می‌کنند
به گزارش ایلنا؛ در رویدادی‌ بین‌المللی که به‌نام Grow-NY Summit شناخته می‌شود، ۲۰ استارت‌آپ فعال در حوزه غذا و بیوتکنولوژی از سراسر جهان برای کسب سهمی از جایزه ۳ میلیون دلاری رقابت خواهند کرد. این رویداد، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی فناوری‌های تحول‌آفرین در زمینه تولید غذا، امنیت زیستی و توسعه زیست‌پایدار است.

شرکت‌کنندگان در این رقابت محصولاتی مانند جایگزین‌های پروتئینی گیاهی، سامانه‌های نوین بیواکتیو حفاظتی، فناوری‌های پایش و کنترل کیفیت در زنجیره غذایی و ابزارهای پزشکی تشخیصی برای سلامت تغذیه‌ای ارائه می‌دهند.

هیات داوران شامل سرمایه‌گذاران بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ غذایی و مؤسسات معتبر حوزه سلامت هستند.

برنده این رویداد علاوه بر جوایز مالی، امکان استفاده از شبکه سرمایه‌گذاری، پشتیبانی فنی و دسترسی به بازارهای جهانی را کسب خواهد کرد؛ امکانی مهم برای توسعه فناوری‌هایی که می‌توانند امنیت غذایی جهانی را ارتقا دهند.

