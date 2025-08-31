یادداشت؛
توسعه مراکز بینالمللی فناوری تجاری با محوریت بخش خصوصی
اگرچه اکوسیستم فناوری و نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته به اصطلاح جوانتر و نوپاتر است؛ اما خوشبختانه تاکنون رشد و شکوفایی قابل توجهی را تجربه کرده و موفق شده است تا از ایدههای دانشبنیان و فناورانه محصولات و خدمات نوینی را تولید کند.
ایلنا - اگرچه اکوسیستم فناوری و نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته به اصطلاح جوانتر و نوپاتر است؛ اما خوشبختانه تاکنون رشد و شکوفایی قابل توجهی را تجربه کرده و موفق شده است تا از ایدههای دانشبنیان و فناورانه محصولات و خدمات نوینی را تولید کند در سالهای اخیر با رشد تولید این محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان و فناور با دو چالش اصلی فروش محصولات و خدمات و تامین مالی مواجه شدهاند.
اگرچه برای غلبه بر این چالشها راهحلهای متعددی از سوی بخش دولتی از جمله راهاندازی صندوقهای پژوهش و فناوری، اختصاص معافیتهای مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی تبصرهای و ارائه آییننامهها و بخشنامههای حمایتی از سوی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و برخی وزارتخانههای مرتبط ارائه شده است؛ اما همچنان این چالشها گریبانگیر شرکتها هستند.
با توجه به اینکه فروش رکن اصلی پایداری شرکتهاست، ورود به عرصههای تجاری فناوری بینالمللی میتواند یکی از موثرترین راهها برای برونرفت از این چالشها باشد؛ بنابراین در این راستا توسعه تعاملات بین المللی در حوزه فناوری و نوآوری از طریق راهاندازی مراکز توسعه فناوری در عرصه بینالمللی میتواند با ارائه خدماتی مانند بازاریابی و فروش محصولات و خدمات بهویژه در بازارهای رقابتی و پیچیده بینالمللی تأمین منابع مالی لازم برای تحقیق و توسعه تولید و تجاریسازی محصولات و خدمات اخذ استانداردهای بینالمللی برندسازی قوی آموزش و حمایت شرکتها در برابر مقررات بینالمللی و انتقال فناوریهای نوین به داخل کشور نقش بسزایی را در توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان و فناور ایفا کند.
در این راستا از این نکته نباید غافل بود که شرکتهای دانشبنیان برای ورود به بازارهای به شدت رقابتی بینالمللی و رقابت با شرکتهای بزرگ و با سابقه در زمینه قیمت، کیفیت، نوآوری و بازاریابی و حتی تأمین مالی باید آموزشهای لازم را دریافت کنند. بنابراین میتوان راهاندازی مراکز توسعه فناوری در عرصه بینالمللی را با مشارکت واقعی بخش خصوصی برای آموزش شرکتها، توسعه صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و اخذ استانداردهای بینالمللی مربوطه پیشنهاد کرد.
این چنین مراکزی از هدررفتن زمان و منابع مالی شرکتها در عرصه بینالمللی جلوگیری خواهند کرد. در این مراکز میتوان آموزشهای لازم برای برندسازی قوی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در حوزههای بازاریابی، حقوق بینالملل و امور مالی و همچنین آشناسازی شرکتها با قوانین و مقررات کشورهای هدف برای جلوگیری از بروز مشکلات قانونی را ارائه کرده و از این طریق پایگاه امنی را برای ورود شرکتهای دانشبنیان و فناور به عرصههای بینالمللی فراهم آورد.
یادداشت از: ایوب فرهادی عضو هیأت علمی دانشگاه و فعال حوزه تعاملات بینالمللی فناوری