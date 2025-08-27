به گزارش ایلنا؛ «Metal AM» از پژوهش تازه‌ای در مؤسسه Caltech خبر می‌دهد؛ روشی مبتنی بر «افزودنی‌سازی با آغشتگی هیدروژل (HIAM)» که اجازه می‌دهد اشیای فلزی با شکل و ترکیب دقیق چاپ شوند؛ این‌بار به‌صورت آلیاژهای چندفلزی با نسبت‌های دلخواه.

مسیر فرایندی شامل چاپ اسکفولد هیدروژلی، آغشتن به نمک‌های فلزی، کلسیناسیون (اکسیدسازی) و سپس «بازپخت کاهشی» در محیط هیدروژنی است تا ساختار نهایی فلزی شکل گیرد.

تیم نشان داده در سامانه‌های مس-نیکل، ترکیب و ریزساختار به‌طور هم‌زمان قابل تنظیم است و ترکیب‌هایی مثل Cu12Ni88 می‌توانند تا چهار برابر مستحکم‌تر از نسبت‌های متعارف باشند؛ نتیجه‌ای که به نقش مرزدانه‌ها، شامل‌بودن اکسیدها و کنترل رشد دانه در گذار فلز به اکسید مرتبط است.

حال این موضوع چرا مهم است؟ به این دلیل که متالورژی سنتی غالباً از مواد اولیه تا فرایندهای گرمایی/شیمیایی پیش می‌رود و بخش بزرگی از خواص مکانیکی را به میکروساختارهای ناشی از آن محدود می‌کند.

IAM امکان «طراحی هم‌زمانِ ترکیب-ریزساختار» را می‌دهد؛ یعنی مهندسی ماده از مقیاس میکرو تا جزء. پیامد صنعتی آن می‌تواند از استنت‌های زیست‌سازگار مقاوم تا قطعات سبک‌ و مستحکم ماهواره‌ای باشد؛ با این مزیت که مسیر چاپ سه‌بُعدی، آزادی شکل‌دهی و یکپارچه‌سازی عملکردی را افزایش می‌دهد.

انتشار مقاله در ژورنال Small و اشاره به داده‌های TEM نشان می‌دهد این مسیر فقط یک نمایش مفهومی نیست، بلکه به چارچوبی برای «طراحی آلیاژ چاپی» بدل می‌شود و گام بعدی؛ گسترش به سامانه‌های چندعنصری پیچیده‌تر و ارزیابی رفتار خستگی یا خزش در شرایط عملیاتی است.

