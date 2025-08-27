به گزارش ایلنا؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در گزارشی با عنوان «داستانِ اثر» تشریح کرد که چگونه زیرساخت‌های علمی و آزمایشگاهی معتبر، ردیابی دیجیتال ایمنی غذا را در تجارت جهانی ممکن می‌سازد.

این چارچوب با اتکا به مرکز مشترک FAO/IAEA، به آزمایشگاه‌ها در سراسر جهان برای ارتقای کیفیت داده، آزمون مهارت بین‌آزمایشگاهی و هم‌سوسازی با راهنمایی‌های «کدکس آلیمنتاریوس» کمک می‌کند.

ابزارهایی مانند LIMS (سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی) مسیر نمونه را از برداشت تا گزارش نهایی ثبت می‌کنند و وقتی با سامانه‌های ملی ردیابی یکپارچه شوند، شفافیت زنجیره تأمین را به‌ شدت افزایش می‌دهند.

گزارش همچنین به به‌کارگیری روش‌های هسته‌ای؛ از ایزوتوپ پایدار و رادیونوکلیدها تا اُمیکس و پروفایل‌های فلزات سنگین و ... برای تأیید اصالت و منشأ محصولات کشاورزی اشاره می‌کند؛ چیزی که از احیای بازار آناناس در بِنین تا حفاظت از صادرات گوشتِ ارزشمند در کاستاریکا را ممکن کرده است.

ردیابی از مزرعه تا سفره؛ وقتی زیرساخت‌های آزمایشگاهی معتبر و داده‌کاوی هسته‌ای امنیت غذایی را تقویت می‌کنند

در کنار این، پروژه‌های آموزشی و شبکه‌های منطقه‌ای (آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین) تسهیم داده، پژوهش مشترک و آموزش را پیش می‌برند. آژانس همچنین نشان داده که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌تواند بر بالای داده‌های هسته‌ای یا تحلیلی بنشیند و تشخیص تقلب غذایی را دقیق‌تر کند.

در جهانی با زنجیره‌های تأمین پیچیده و فشارهای اقلیمی، «ردیابی دیجیتال» بدون داده‌های علمی قابل‌ اعتماد، معنا ندارد.

پیام عملی این است: «کشورهای در حال توسعه با سرمایه‌گذاری در ظرفیت آزمایشگاهی و هم‌ترازی با استانداردها می‌توانند ایمنی غذا، اعتماد مصرف‌کننده و دسترسی به بازارهای صادراتی را همزمان بهبود دهند.

انتهای پیام/