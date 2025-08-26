خبرگزاری کار ایران
نمایندگی رسمی؛ پیش‌شرط رفع فیلتر اپلیکیشن‌های خارجی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: رفع فیلتر اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی منوط به داشتن نمایندگی رسمی در ایران و پذیرش قوانین حاکمیتی کشور خواهد بود.

به گزارش ایلنا؛ محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگویی تلویزیونی تأکید کرد: هر اپلیکیشن یا شبکه اجتماعی که قصد فعالیت در ایران را دارد، باید نظارت‌پذیر بوده و به قوانین داخلی پایبند باشد.

به گفته حاجی‌میرزایی، دولت در ماه‌های اخیر مذاکرات فنی و حقوقی متعددی انجام داده تا الزام داشتن نمایندگی رسمی در ایران به عنوان شرط فعالیت این پلتفرم‌ها اجرایی شود.

تلاش برای راه‌حل پایدار در فضای مجازی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و چارچوب‌های قانونی برای این موضوع است تا علاوه بر رفع برخی محدودیت‌ها، امکان نظارت مؤثر نیز فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این مسیر به نتایج عملی منجر شده و زمینه بازگشایی پلتفرم‌های محبوب با رعایت الزامات داخلی فراهم شود.

