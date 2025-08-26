فشار دیپلماتیک تازه واشنگتن بر قانون خدمات دیجیتال اروپا؛ احتمال تحریم اجراکنندگان قانون

به گزارش ایلنا؛ دولت آمریکا در حال بررسی تحریم‌هایی مانند محدودیت ویزا علیه مقام‌های اروپاییِ مسئول اجرای «قانون خدمات دیجیتال» یا به اختصار DSA است؛ اقدامی کم‌سابقه که می‌تواند تنش‌های فراآتلانتیک را بالا ببرد.

واشنگتن استدلال می‌کند DSA بر آزادی بیان شهروندان آمریکایی اثر مضر گذاشته و شرکت‌های فناوری آمریکایی را به‌طور نامتناسبی هدف گرفته است. اما اروپا می‌گوید قانون، ناظر بر ایمنی، شفافیت و رقابت منصفانه در بازار دیجیتال است و جنبه «ضدآمریکایی» ندارد.

چنین رویکردی اگر عملی شود، نخستین بار است که مقام‌های مجری یک قانون پلتفرمی با ابزار تحریم مواجه می‌شوند. پیام این اقدام برای شرکت‌های فناوری؛ دوره جدیدی از «جنگ تنظیم‌گری» خواهد بود که در آن سیاست خارجی و قواعد بازار دیجیتال به‌ طور مستقیم تداخل پیدا می‌کنند.

پیامد تجاری کوتاه‌مدت می‌تواند بازآرایی سیاست‌های تطبیق در شرکت‌های بزرگ و افزایش هزینه‌های حقوقی باشد؛ در بلندمدت نیز احتمال دارد توافق‌های داده‌ای و همکاری‌های فرامرزی دوباره مورد بازنگری قرار گیرند. سرمایه‌گذاران حوزه تبلیغات، رتبه‌بندی محتوا و فروشگاه‌های اپ، بیشترین حساسیت را خواهند داشت.

این خبر در امتداد تنش‌های اخیر پیرامون تعرفه‌ها و مالیات‌های دیجیتال است؛ جایی که هر دو طرف اهرم‌های اقتصادی و حقوقی خود را برای شکل‌دهی به قواعد بازی آنلاین به‌ کار می‌گیرند.

انتهای پیام/