تعادل تازه اندروید میان آزادی و امنیت؛ احراز هویت برای همه

به گزارش ایلنا؛ گوگل اعلام کرد از سال ۲۰۲۶ نصب اَپ روی دستگاه‌های اندرویدی «گواهی‌شده» فقط برای توسعه‌دهندگان تأییدشده ممکن است؛ این سیاست شامل استورهای ثالث و سایدلود هم می‌شود.

جزئیات زمان‌بندی مهم‌ هستند؛ برنامه «دسترسی زودهنگام» از اکتبر ۲۰۲۵ آغاز می‌شود و اجرای رسمی از مارس ۲۰۲۶ کلید می‌خورد و تا سپتامبر ۲۰۲۶ در چهار بازار اولیه برزیل، اندونزی، سنگاپور و تایلند الزام‌آور است. همچنین رونمایی جهانی از ۲۰۲۷ ادامه می‌یابد. هدف گوگل کاهش بدافزار و کلاه‌برداری‌های مالی از مسیر نصب اَپ خارج از پلی‌استور است.

این تغییر، تعادل میان «باز بودن اندروید» و «ایمنی اکوسیستم» را دوباره تعریف می‌کند. حامیان امنیت می‌گویند الزام KYC برای دولوپرها سطح حملات را کاهش می‌دهد؛ اما منتقدان آن را مانعی تازه برای فروشگاه‌های جایگزین و مدل‌های توزیع آزاد می‌دانند. رسانه‌های تخصصی اندروید هم آن را «قفل ایمنی» تازه‌ای توصیف کرده‌اند.

از منظر فنی، احتمالاً نصب بسته‌های APK از منابع ناشناس بدون گذر از لایه تأیید، با هشدارهای شدید یا بلوک کامل روبه‌رو می‌شود. این یعنی استورهای ثالث باید زیرساخت ثبت و احراز هویت سازندگان را با استانداردهای گوگل همسو کنند تا نصب‌پذیر بمانند.

برای کسب و کارهای محلی و توسعه‌دهندگان مستقل، مسیر compliance روشن اما پرریسک است؛ شفافیت هویتی بیشتر، هزینه‌های عملیاتی بالاتر؛ در عوض، دسترسی امن‌تر به کاربران و احتمال اعتماد بلندمدت.

