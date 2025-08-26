خبرگزاری کار ایران
ادغام چت‌بات اوپن‌اِی‌آی در آیفون پای اپل را به دادگاه کشاند

جنگ هوش مصنوعی؛ ایلان ماسک همکاری اپل و اوپن‌ای‌آی را غیرقانونی خواند

جنگ هوش مصنوعی؛ ایلان ماسک همکاری اپل و اوپن‌ای‌آی را غیرقانونی خواند
دو شرکت وابسته به ایلان ماسک علیه اپل و اوپن‌اِی‌آی شکایت کرده‌اند؛ شکایتی که محور آن ادعای تبانی و انحصارطلبی در بازار هوش مصنوعی است.

شرکت‌های ایکس و ایکس‌ای‌آی در دادگاه فدرال تگزاس مدعی شدند توافق اپل با اوپن‌اِی‌آی برای ادغام چت‌بات این شرکت در سیستم‌ عامل آیفون، رقابت را محدود کرده و دسترسی ویژه‌ای به داده‌های میلیون‌ها کاربر در اختیار اوپن‌اِی‌آی قرار داده است. آنها می‌گویند این همکاری موجب رشد نامتوازن اپلیکیشن چت‌جی‌پی‌تی و تضعیف دیگر رقبای بازار شده است.

تشدید رقابت ماسک با آلتمن

این شکایت در ادامه اختلافات طولانی ماسک و سم آلتمن، هم‌بنیان‌گذاران پیشین اوپن‌اِی‌آی، مطرح شده است. ماسک اخیراً با معرفی رقبای تازه‌ای همچون چت‌بات «گروک» سعی در ورود جدی‌تر به بازار دارد و همکاری اپل و اوپن‌اِی‌آی را مانعی برای نوآوری و رقابت می‌داند. اوپن‌اِی‌آی اما این اقدام حقوقی را «بخشی از آزار و فشارهای شخصی ماسک» توصیف کرده است.

