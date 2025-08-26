خبرگزاری کار ایران
هشت محصول دانش‌بنیان در مازندران رونمایی شد؛

معاون علمی رئیس‌جمهور: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مسیر خودکفایی کشور است

همزمان با هفته دولت، هشت محصول نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، در جریان بازدید حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور از شرکت‌های دانش‌بنیان مازندران، هشت محصول دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف معرفی شد.

ازجمله این محصولات می‌توان به رکتیفایر صنعتی پیشرفته شرکت خزر ترانسفو، یخچال استاندارد واکسن مجهز به اینترنت اشیا توسط ابتکار تجهیز طب یکتا و سیلیکاژل کروی پرقدرت شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر اشاره کرد که هریک نقش مهمی در خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات دارند.

محصولات متنوع از انرژی تا ایمنی

محصولات دیگری همچون نانو آلومینا برای صنایع مختلف توسط نوین ذره آمارد، تجهیزات ضدانفجار صنایع نفت و گاز از سوی ماشین‌سازی شمال پیروز، آکومولاتورهای هیدروپنوماتیکی یدک‌سازان اکسین شمال، شبیه‌ساز ایمنی آتش‌نشانی ابتکار ایمن‌ساز و مخازن تحت فشار مخزن فولاد رافع نیز در این مراسم معرفی شدند.

افشین در این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از تولید داخل، بیان کرد: توسعه این دستاوردها می‌تواند جهشی در خودکفایی و ارتقای فناوری‌های ملی ایجاد کند.

