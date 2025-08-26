گوشی جدیدی که مرزهای زبانی را از بین میبرد؛
ترجمه زنده تماسهای تلفنی
شرکت آنر مدتی پیش گوشی تاشدنی Magic V5 را در بازار چین معرفی کرد و قرار است در هفتههای آینده آن را روانهی بازار اروپا کند. این دستگاه بهلطف قابلیت ویژهی خود، میتواند مرزهای زبانی را از بین ببرد.
ایلنا: آنر Magic V5 میتواند بهکمک هوش مصنوعی، تماسهای تلفنی را بهصورت زنده و بلادرنگ ترجمه کند. مدل گفتاری بزرگ این قابلیت فقط ۸۰۰ مگابایت از فضای ذخیرهسازی دستگاه را اشغال میکند و بستههای زبانی چینی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی را بهکاربران ارائه میدهد.
کاربران میتوانند بهصورت پیوسته و بدون هیچ توقفی صحبت کنند و از ترجمهی بلادرنگ تماسهایشان لذت ببرند. قابلیت کاربردی جدیدترین گوشی آنر برای آغاز فرآیند ترجمه منتظر پایان یافتن جملهها نمیماند. چنین چیزی یعنی سرعت استنتاج و دقت ترجمه بهترتیب ۳۸ و ۱۶ درصد افزایش پیدا میکند.تمام فرآیند ترجمهی تماسها بهصورت محلی روی آنر Magic V5 انجام میشود تا حریم خصوصی کاربران حفظ شود.