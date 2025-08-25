افشین از افزایش ۱۰ برابری بودجه بنیاد علم برای حمایت از پژوهشهای کاربردی خبر داد؛
۶۰ همت اعتبار مالیاتی برای تحول در تحقیق و توسعه و زیرساختهای پژوهشی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: ۶۰ همت اعتبار مالیاتی برای حمایت از تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاهها در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا؛ حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اظهار کرد: بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، ۶۰ همت اعتبار مالیاتی برای حمایت از تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاهها در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اهمیت این اعتبارات بیان کرد: این منابع میتواند ضمن ارتقای توانمندیهای فناورانه صنایع، زیرساخت علمی کشور را متحول کند.
به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، این اعتبار به صورت مالیاتی به شرکتهایی اعطا میشود که در حوزه تحقیق و توسعه یا ایجاد زیرساختهای علوم نوین سرمایهگذاری کنند.
تمرکز بر پسادکتری فناورانه و حمایت از نخبگان
افشین از اجرای طرح «پسادکتری فناورانه (TOP)» خبر داد و آن را گامی مهم در پیوند دانش و صنعت دانست و توضیح داد: این طرح به فارغالتحصیلان دکتری فرصت میدهد با حضور در شرکتهای دانشبنیان به توسعه فناوریهای پیشرفته و حل چالشهای صنعتی کمک کنند.
وی همچنین با اشاره به افزایش بودجه بنیاد علم ایران از ۱۰۰ میلیارد به هزار میلیارد تومان تأکید کرد: این منابع برای اعطای گرنتهای پژوهشی به اساتید و دانشجویان در رشتههای مختلف از جمله پزشکی، صنعت، هنر و علوم انسانی هزینه خواهد شد.
بازتعریف مسیر نوآوری در زیستبوم علمی کشور
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به تغییر رویکرد در توسعه علم و فناوری گفت: در برخی موارد امروز نوآوری از علم پیشی میگیرد. به همین دلیل، زیستبوم علمی کشور باید هر دو مسیر رفت و برگشت علم و نوآوری را معتبر بشمارد.