ایران در جمع چهار کشور نخست تولیدکننده ماده اولیه داروی ضدسرطان ایبروتینیب؛
موفقیت شرکت دانشبنیان ایرانی در تولید داروی نوین درمان سرطان خون/ کاهش ۸۰ درصدی هزینه با تولید داخلی
با تلاش متخصصان یک شرکت دانشبنیان در پارک فناوری پردیس، ایران توانست با تولید داروی ضدسرطان «ایبروتینیب» به جمع چهار کشور نخست جهان در زمینه تولید ماده اولیه این دارو بپیوندد؛ اقدامی که علاوه بر رفع عوارض نسل قبلی داروهای درمان سرطان، سالانه میلیونها دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد.
ایران با دستیابی به فناوری تولید داروی ضدسرطان «ایبروتینیب»، توانست نام خود را در فهرست چهار کشور نخست جهان در حوزه تولید ماده اولیه این دارو ثبت کند. این موفقیت توسط متخصصان شرکت دانشبنیان زیستتخمیر، مستقر در پارک فناوری پردیس، محقق شده است.
ایبروتینیب که از سال ۲۰۱۳ وارد فهرست دارویی جهان شده، یکی از داروهای نسل جدید در درمان سرطانهای خون به ویژه لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) است. این دارو در رده مهارکنندههای پروتئین تیروزینکیناز قرار دارد و بهصورت هدفمند سلولهای سرطانی خون را مورد حمله قرار میدهد. برخلاف شیمیدرمانیهای متداول، ایبروتینیب موجب ریزش مو، تهوع و استفراغ شدید نمیشود و کیفیت زندگی بیماران را به شکل محسوسی ارتقا میدهد.
صرفهجویی ارزی و ارتقاء جایگاه ایران در تولید داروهای پرخطر
بر اساس برآوردها، تولید داخلی این دارو میتواند سالانه حدود ۵ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد. قیمت نمونه ایرانی این دارو تنها یک پنجم نمونه خارجی است و همین امر امکان دسترسی بیماران به درمان را تسهیل میکند.
از منظر جایگاه بینالمللی نیز، ایران هماکنون در حوزه سنتز ماده اولیه داروی ایبروتینیب در رتبه چهارم جهان و در حوزه تولید محصول نهایی (فینیش پروداکت) در جایگاه یازدهم جهان قرار دارد.
چشمانداز صادراتی
مسئولان این شرکت دانشبنیان اعلام کردهاند علاوه بر تأمین نیاز داخلی بیماران، ظرفیت صادرات دارو به کشورهای دیگر نیز وجود دارد. این موفقیت در حالی رقم خورده است که تاکنون بیش از ۷۰ درصد نیاز دارویی بیماران سرطانی کشور توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی تأمین شده است.
تولید داروی ایبروتینیب توسط شرکت زیستتخمیر، گامی مهم در خودکفایی دارویی، کاهش هزینههای درمان سرطان و ارتقای جایگاه ایران در جمع تولیدکنندگان داروهای پرخطر محسوب میشود؛ موفقیتی که نشاندهنده توان بالای متخصصان داخلی در بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته داروسازی است.