پنلهای خورشیدی فضایی میتوانند تا ۸۰ درصد انرژی تجدیدپذیر اروپا را تامین کنند
پنلهای خورشیدی مستقر در فضا میتوانند انقلاب انرژی اروپا را رقم بزنند و تا ۸۰ درصد انرژی تجدیدپذیر اروپا را تامین کنند.
به گزارش ایلنا؛ مطالعهای جدید نشان میدهد که استفاده از سامانههای خورشیدی فضایی (SBSP) میتواند تا سال ۲۰۵۰، ۸۰ درصد نیاز اروپا به انرژیهای تجدیدپذیر زمینی را کاهش دهد و هزینه کل سیستم برق را تا ۱۵ درصد پایین بیاورد. این پژوهش که به سرپرستی محققان کالج کینگز لندن انجام شده، نخستین بررسی جامع درباره تأثیر انرژی خورشیدی فضایی بر شبکه برق اروپا به شمار میرود.
شبیهسازی شبکه برق آینده اروپا
در این مطالعه، شبکه برق ۳۳ کشور اروپایی با جزئیات تولید، تقاضا و ذخیرهسازی برق شبیهسازی شد. پنلهای خورشیدی فضایی با طراحی هلیوستات، نور خورشید را جمعآوری و به ایستگاههای زمینی منتقل میکنند تا به برق تبدیل شود. نتایج نشان داد این فناوری میتواند جایگزین بخش عمدهای از انرژیهای تجدیدپذیر زمینی شود و وابستگی به منابع متغیر مانند باد و خورشید روی زمین را کاهش دهد.
فرصتها و چالشها
با این حال، محققان هشدار میدهند که هزینههای بالای ساخت، پرتاب و نگهداری ماهوارهها و خطر شلوغی مداری میتواند تا پیش از سال ۲۰۵۰ مانع مقرونبهصرفه شدن فناوری شود. دکتر وی هه، نویسنده اصلی مقاله، تأکید کرده است که با وجود ریسکها، انرژی خورشیدی فضایی پتانسیل تولید برق پاک و مداوم را دارد و میتواند اروپا را در مسیر هدف کربن صفر یاری کند.
ژاپن هماکنون توسعه انرژی خورشیدی فضایی را در برنامههای ملی خود قرار داده و پژوهشگران پیشنهاد میکنند اروپا نیز با بهرهگیری از همکاریهای چندملیتی و پروژههای آژانس فضایی اروپا، زیرساختهای لازم برای تولید انرژی خورشیدی فضایی را ایجاد کند تا وابستگی به نیروگاههای گازسوز کاهش یابد.